לאחר הסירוב של צרפת, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מצטרף ודוחה את הזמנת ארה"ב להצטרפות ל"מועצת השלום" של הנשיא טראמפ, שאמורה על פי התכנית לפתור קונפליקטים בין מדינות בעולם.

דוברו של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר כי סטארמר מודאג מכך שטראמפ הזמין את פוטין ונשיא בלארוס לוקשנקו למועצת השלום, והוסיף כי בריטניה לא תצטרף אליה במצב הדברים הנוכחי. עוד נמסר מלשכתו של סטארמר כי מחויבותה של בריטניה לאו"ם "בלתי ניתנת לערעור".

כזכור, אתמול הודיעה לשכתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון כי הוא מסרב להצעה של טראמפ לקחת חלק ב'מועצת השלום', לטענתם בשל החשש כי מדובר בגוף שנועד לפגוע במבנה ובסמכות האו"ם.

"מועצת השלום" הוא גוף שאמור לפי התוכנית המקורית לפקח על שיקום וניהול עזה - ולפי הדיווחים ארה"ב שוקלת להרחיב את פעילותו כך שיעסוק גם בסוגיות בינלאומיות נוספות, כמו המלחמה באוקראינה.

בימים האחרונים פורסם כי טראמפ הזמין עשרות מנהיגים בעולם להצטרף למועצת השלום, בהם מלבד מקרון וסטארמר היו מנהיגי איטליה, גרמניה, הונגריה, אוסטרליה, טורקיה, מצרים, ארגנטינה, קנדה, אלבניה ובחריין. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזמן לכהן במועצה.

בקרמלין מסרו כי אפילו הנשיא פוטין קיבל הזמנה למועצה. מי שאישר את הצטרפותו למועצת השלום עד כה היו הונגריה ומרוקו.

במקביל לסירוב האירופי להצטרף למועצה, ראש ממשלת בלגיה ברט דה וובר הגיב בחריפות על איומי טראמפ להשתלט על גרינלנד, והבהיר: "חייבים לשרטט לו קו אדום - ולומר לו 'די זה די'".

"ככל שאתה יותר סבלני כלפיו - כך הוא הופך להיות חצוף יותר, עלינו לנצל את בחירות האמצע בארה"ב ולהראות לו שאנחנו לא מהססים לעמוד מולו", הסביר ראש הממשלה. לדבריו, "אירופה חייבת לאותת בבירור כי לא תסבול איומי פעולה צבאית נגד שטחי בעלות הברית. על אירופה להתעורר ולהתחמש, טראמפ יכול להפוך אותנו לעבדים".