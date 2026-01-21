"כיפת ברזל זה שלנו": טראמפ באמירה יוצאת דופן - האם הוא צודק?

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע במהלך נאומו בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס שבשווייץ בטענה יוצאת דופן, על פיה כיפת ברזל שנחשבת שנים לגאווה ישראלית היא בכלל טכנולוגיה אמריקנית.

"ארה"ב עשתה דברים גדולים עם ישראל", ציין הנשיא, והוסיף: "אמרתי לנתניהו שלא ייקח קרדיט - כיפת ברזל זו טכנולוגיה שלנו".

אז איפה מסתתרת האמת? כיפת ברזל היא מערכת הגנה אווירית אקטיבית שפותחה בישראל כדי לתת מענה לאיום של רקטות קצרות טווח, פצצות מרגמה וכלי טיס בלתי מאוישים. את פיתוח המערכת הובילה חברת רפאל – מערכות לחימה מתקדמות, בשיתוף גורמים נוספים בתעשיות הביטחוניות בישראל. המכ״ם של המערכת פותח ומיוצר על ידי חברת אלתא, ואילו מערכת השליטה והבקרה פותחה על ידי חברת mPrest - שניהם חברות ישראליות.

למרות שהפיתוח כולו כחול לבן, לפרויקט היה גם נדבך משמעותי של מימון אמריקני, כאשר ארצות הברית סיפקה לאורך השנים סיוע כלכלי נרחב שאפשר את האצת הפיתוח, הרחבת הייצור והצטיידות מסיבית של צה״ל בסוללות המערכת.

הצלחתה המבצעית של כיפת ברזל, שהוכיחה את עצמה שוב ושוב ביירוט איומים על העורף האזרחי בישראל, הביאה את הנשיא האמריקני עצמו להכריז על פיתוח חיקוי. בינואר 2025 חתם טראמפ על צו נשיאותי המורה לכוחות המזוינים לקדם פיתוח של מערכת הגנה אווירית חדשה, ובהמשך הכריז רשמית על התנעת הפרויקט, שכונה “כיפת הזהב” (Golden Dome).

היוזמה הוצגה כהשראה ישירה מכיפת ברזל הישראלית. לפי הודעת טראמפ, העלות הכוללת הוערכה בכ־175 מיליארד דולר. טראמפ ציין כי בכוונתו להביא את המערכת לכשירות מבצעית ראשונית עוד במהלך כהונתו, עד סוף שנת 2029, ולהפוך את כיפת הזהב לשכבת ההגנה המרכזית של ארצות הברית מול איומים עתידיים.