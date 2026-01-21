כיכר השבת
הודעה חריגה

שיתוף פעולה יוצא דופן: פוטין מצטרף לטראמפ ב'מועצת השלום'

פוטין הודיע על הסכמתו להצטרף למועצת השלום | סעודיה, טורקיה, מצרים ירדן ומדינות ערביות נוספות בפנים | צרפת, בריטניה וגרמניה מתנגדות בתוקף | הפיצול הבינלאומי מעמיק (בעולם)

פוטין מימין, טראמפ משמאל (צילום: shutterstock, Пресс-служба Президента)

בהתפתחות דרמטית בזירה הבינלאומית, הודיע כי נשיא ולדימיר פוטין הביע את הסכמתו להצטרף למועצת השלום. ההודעה מגיעה בעקבות גל הצטרפויות של מדינות ערב ומוסלמיות, לצד סירובים חריפים מצד מדינות אירופה מרכזיות.

מועצת השלום הוקמה במקור במטרה לפקח על שיקום עזה בעקבות המלחמה, אך טראמפ אותת על כוונתו להרחיב את פעילותה לטיפול בסכסוכים נוספים ברחבי העולם, כולל המלחמה באוקראינה.

ההחלטה הרוסית מצטרפת לשורת הודעות דומות ממדינות ערב: סעודיה, טורקיה, מצרים, ירדן, קטאר, פקיסטן ואינדונזיה עד כה נענו פומבית להזמנה. ישראל, וייטנאם, קזחסטן, הונגריה, ארגנטינה, בלארוס, וקוסובו אישרו גם הן את השתתפותן.

לעומת זאת, מדינות אחרות באירופה מגבשות חזית מאוחדת של התנגדות למועצה. לאחר שצרפת ובריטניה דחו את ההזמנה האמריקאית, הצטרפו אליהן גם איטליה, שוודיה וגרמניה. דיווח בעיתון "שפיגל" הגרמני חושף כי ממשלת גרמניה מתנגדת בתוקף להצטרפות למועצה, מתוך חשש שהגוף החדש נועד לפגוע במבנה ובסמכות האו"ם.

דוברו של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הבהיר כי בריטניה מודאגת במיוחד מכך שטראמפ הזמין את פוטין ואת נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו למועצה. "בריטניה לא תצטרף אליה במצב הדברים הנוכחי", נמסר מלשכת סטארמר, תוך הדגשת מחויבותה "הבלתי ניתנת לערעור" לאו"ם.

לשכתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון הבהירה כי הסירוב הצרפתי נובע מהחשש שמדובר בגוף שנועד לפגוע במבנה הבינלאומי המוכר. ההתנגדות האירופית משקפת דאגה עמוקה יותר מפני ניסיון אמריקאי ליצור מנגנון מקביל לאו"ם, שעלול לערער את הסדר העולמי שהתגבש לאחר מלחמת העולם השנייה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר