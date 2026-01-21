שיתוף פעולה יוצא דופן: פוטין מצטרף לטראמפ ב'מועצת השלום'

בהתפתחות דרמטית בזירה הבינלאומית, הנשיא טראמפ הודיע כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הביע את הסכמתו להצטרף למועצת השלום. ההודעה מגיעה בעקבות גל הצטרפויות של מדינות ערב ומוסלמיות, לצד סירובים חריפים מצד מדינות אירופה מרכזיות.

מועצת השלום הוקמה במקור במטרה לפקח על שיקום עזה בעקבות המלחמה, אך טראמפ אותת על כוונתו להרחיב את פעילותה לטיפול בסכסוכים נוספים ברחבי העולם, כולל המלחמה באוקראינה.

ההחלטה הרוסית מצטרפת לשורת הודעות דומות ממדינות ערב: סעודיה, טורקיה, מצרים, ירדן, קטאר, פקיסטן ואינדונזיה עד כה נענו פומבית להזמנה. ישראל, וייטנאם, קזחסטן, הונגריה, ארגנטינה, בלארוס, וקוסובו אישרו גם הן את השתתפותן.

לעומת זאת, מדינות אחרות באירופה מגבשות חזית מאוחדת של התנגדות למועצה. לאחר שצרפת ובריטניה דחו את ההזמנה האמריקאית, הצטרפו אליהן גם איטליה, שוודיה וגרמניה. דיווח בעיתון "שפיגל" הגרמני חושף כי ממשלת גרמניה מתנגדת בתוקף להצטרפות למועצה, מתוך חשש שהגוף החדש נועד לפגוע במבנה ובסמכות האו"ם.

דוברו של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הבהיר כי בריטניה מודאגת במיוחד מכך שטראמפ הזמין את פוטין ואת נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו למועצה. "בריטניה לא תצטרף אליה במצב הדברים הנוכחי", נמסר מלשכת סטארמר, תוך הדגשת מחויבותה "הבלתי ניתנת לערעור" לאו"ם.

לשכתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון הבהירה כי הסירוב הצרפתי נובע מהחשש שמדובר בגוף שנועד לפגוע במבנה הבינלאומי המוכר. ההתנגדות האירופית משקפת דאגה עמוקה יותר מפני ניסיון אמריקאי ליצור מנגנון מקביל לאו"ם, שעלול לערער את הסדר העולמי שהתגבש לאחר מלחמת העולם השנייה.