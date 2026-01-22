שר החוץ גדעון סער התראיין במהלך ביקורו בפראג לעיתון Mlada Fronta Dnes הצ׳כי, ראיון שהתפרסם היום (חמישי). במהלך הביקור נפגש השר סער בין השאר עם ראש הממשלה אנדריי באביש ועם שר החוץ פטר מצינקה.

במענה לשאלה על היחסים בין ישראל לצ׳כיה אמר סער: ״בצ׳כיה קיימת מסורת ארוכה של ידידות עם ישראל. הדבר בא לידי ביטוי לא רק בעמדות של ההנהגה הפוליטית, אלא גם בקרב הציבור הרחב. בקווי היסוד של הממשלה החדשה מודגשת חשיבות היחסים בין צ׳כיה לישראל, ואנו מעריכים זאת מאוד. התרשמתי מהפגישה עם ראש הממשלה באביש שממשלתו תהיה ידידותית מאוד לישראל. אנחנו רוצים לקדם את היחסים בינינו שלב נוסף קדימה״.

על צווי המעצר לחיילי צה״ל: ״אנחנו דוחים לחלוטין את החלטות ״בית הדין הפלילי הבינלאומי״ המנוגדות לחלוטין למשפט הבינלאומי. ראשית, ישראל אינה חברה בבית הדין. שנית, בית הדין לא היה צריך לעסוק כלל במדינות דמוקרטיות שבהן שלטון החוק מכובד וקיים מערך שיפוטי עצמאי. אם קיים חשד להפרת זכויות אדם בסיסיות, יש לנו מנגנונים פנימיים לטפל בכך.

״בית הדין״ בהאג היה אמור לעסוק ברודנים ובמשטרים אוטוריטריים ובמקום זאת הוא בוחר לפנות למדינת ישראל הדמוקרטית, שהותקפה בו-זמנית ממספר חזיתות. בכך הם פגעו באופן יסודי באמינותם ובמשפט הבינלאומי. זו בין השאר הסיבה שארצות הברית כבר הטילה סנקציות על בית הדין, ואני יודע שסנקציות נוספות יוטלו במהלך השנה. בית הדין פגע באופן יסודי באמינותו וביכולתו לפעול״.

הלוק ששיגע את דאבוס: מותג משקפי השמש שקרס בגלל מקרון דני שפיץ | 14:32

על העלייה באנטישמיות מאז 7 באוקטובר אמר: ״לאחר עשורים יחסית שקטים, שבהם האנטישמיות לא הייתה כה בולטת, שנאת היהודים חוזרת לצערנו למדינות מערב אירופה. אנחנו עושים כל שביכולתנו להעלות את המודעות לנושא. למרבה הצער, ממשלות רבות אינן מטפלות בכך כראוי. בהקשר זה, אני מבקש להביע תודה על כך שבמהלך פגישתי במשרד החוץ הצ׳כי, חתם השר מצינקה על המסמך למינוי של השליח המיוחד למאבק באנטישמיות ולזכרון השואה. זהו צעד חשוב ביותר. מדינת ישראל אינה יכולה להיאבק באנטישמיות לבדה. במקביל, אנחנו רואים פערים גדולים בגישות של מדינות אירופה לנושא זה, ואני שמח שצ׳כיה נמנית עם המדינות שבהן קיימת אנטישמיות מועטה בהרבה מאשר במקומות אחרים באירופה״.

על העברת שגרירות צ׳כיה לירושלים אמר: ״דיברנו על כך במסיבת העיתונאים ביום שלישי. שר החוץ מעוניין בכך, אך ברור שזה ייקח זמן. אני מודע לכך שהנושא יצטרך להיות מוסכם על כל הקואליציה (בצ׳כיה), אך אני מקווה שזה יקרה במהלך כהונתה של ממשלה זו. היחסים הטובים בינינו פועלים לטובת הצעד הזה״.