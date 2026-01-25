כיכר השבת
"מסר ברור"

סגירת המרחב האווירי: בלגיה בצעד קיצוני נגד ישראל - בחמאס מברכים

בלגיה הטילה איסור על מטוסים המובילים נשק וציוד צבאי לישראל להשתמש במרחבה האווירי או לבצע עצירות טכניות במדינה | ארגון הטרור חמאס הוציא הודעה רשמית בה הם מברכים על האיסור החדש (בעולם) 

מטוסי קרב של חיל האוויר על רקע דגל ישראל, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

בלגיה הטילה איסור על מטוסים המובילים נשק וציוד צבאי ל"אזורים הכבושים" בישראל להשתמש במרחבה האווירי או לבצע עצירות טכניות במדינה.

על פי דיווח של העיתון הבלגי דובר-צרפתית Le Soir, ההחלטה מחייבת את המעורבים למסור לרשויות הבלגיות את פרטי הטיסות שמובילות ציוד צבאי המיועד ל או ליהודה ושומרון.

האמברגו, שהובל על ידי שר החוץ מקסים פרבו, נכנס לתוקף ביום חמישי, והוא מתייחס גם לפערים משפטיים שאיפשרו בעבר משלוחים במצב "טרנזיט ללא עצירה", שבו המטען נשאר על המטוס במהלך עצירות טכניות.

שר החוץ הבלגי ציין כי "לבלגיה יש חובה לעשות כל שניתן כדי למנוע מלהיות שותפה למצב זה… בלגיה מבטיחה שהיא עומדת בחובותיה לפי החוק הבינלאומי ושולחת מסר ברור ברמה האירופית והבינלאומית".

על פי הדיווחים, רשויות המכס, יחד עם השירות הפדרלי לתחבורה ותנועת כלי רכב במדינה, יבצעו בדיקות ואכיפה כדי לוודא את קיום החוק החדש.

הוציא הודעה רשמית בה הם מברכים על האיסור החדש של בלגיה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (6%)

לא (94%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר