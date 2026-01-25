בלגיה הטילה איסור על מטוסים המובילים נשק וציוד צבאי ל"אזורים הכבושים" בישראל להשתמש במרחבה האווירי או לבצע עצירות טכניות במדינה.

על פי דיווח של העיתון הבלגי דובר-צרפתית Le Soir, ההחלטה מחייבת את המעורבים למסור לרשויות הבלגיות את פרטי הטיסות שמובילות ציוד צבאי המיועד לעזה או ליהודה ושומרון.

האמברגו, שהובל על ידי שר החוץ מקסים פרבו, נכנס לתוקף ביום חמישי, והוא מתייחס גם לפערים משפטיים שאיפשרו בעבר משלוחים במצב "טרנזיט ללא עצירה", שבו המטען נשאר על המטוס במהלך עצירות טכניות.

שר החוץ הבלגי ציין כי "לבלגיה יש חובה לעשות כל שניתן כדי למנוע מלהיות שותפה למצב זה… בלגיה מבטיחה שהיא עומדת בחובותיה לפי החוק הבינלאומי ושולחת מסר ברור ברמה האירופית והבינלאומית".

על פי הדיווחים, רשויות המכס, יחד עם השירות הפדרלי לתחבורה ותנועת כלי רכב במדינה, יבצעו בדיקות ואכיפה כדי לוודא את קיום החוק החדש.

ארגון הטרור חמאס הוציא הודעה רשמית בה הם מברכים על האיסור החדש של בלגיה.