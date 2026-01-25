כיכר השבת
מחכים לטראמפ

ממשיכים להתגרות בטראמפ: כך נראה שלט החוצות בלב טהרן - והתיעוד מנושאת המטוסים

האיראנים מתכוננים ל'יום הדין' מול ארה"ב, שנראה קרוב מתמיד | בלב טהרן פורסם שלט חוצות חדש, המציג תקיפה איראנית של נושאת מטוסים אמריקנית | נושאת המטוסים אברהם לינקולן נמצאת כבר באזור, וממתינה לפקודת 'פעל' | ארה"ב ממשיכה לשנע כוחות עצומים לעבר המזרח התיכון (חדשות, בעולם) 

בעוד העולם ממתין בדריכות למוצא פיו של נשיא ארה"ב לקראת תקיפה אפשרית ב, המשטר בטהרן ממשיך להתגרות במזלו - ובאויב האמריקני שצובר כוחות לא הרחק משם.

בשלט חוצות חדש שנתלה בכיכר אנקלאב בטהרן, נראית נושאת מטוסים אמריקנית, עליה מטוסים מופצצים ושובל דם הנגרר ממנה, תמונה המדמה את הדגל האמריקני ותקיפה איראנית על אברהם לינקולן שכבר נמצאת באזור.

על התמונה נראה הכיתוב בפרסית: "הזורע את הרוח יקצור סופה", ביטוי שאמור לשגר מסר אזהרה לאמריקאים לקראת התקיפה הצפויה.

אמש, פורסמו ברשתות החברתיות תמונות וסרטונים מנושאת מטוסים אמריקנית, שצולמו ככל הנראה באמצעות רחפן איראני.

יצוין כי אין המדובר בסרטון שצולם בימים האחרונים אלא בתיעוד ארכיוני ישן משנת 2021, תיעוד שהצליחו האיראנים ככל הנראה להשיג בזמן רגיעה.

לפי ההערכות, מטרת הפרסום הארכיוני היא ניסיון של איראן להעביר מסר לצבא ארה"ב כי הוא חשוף למתקפות נגד, במקרה שארה"ב אכן תחליט לתקוף.

מוקדם יותר דווח ב'ישראל היום' כי איחוד האמירויות הערביות, ירדן ובריטניה הודיעו לארה"ב כי יסייעו בידה לכל מתקפה שתבצע באיראן, לאחר דיווחי הזוועות שהחלו לזרום בסוף השבוע.

הסיוע של המדינות צפוי לכלול: יירוט טילים ומל"טים איראניים, שיתוף מודיעין וסיוע לוגיסטי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר