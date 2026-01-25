בעוד העולם ממתין בדריכות למוצא פיו של נשיא ארה"ב לקראת תקיפה אפשרית באיראן, המשטר בטהרן ממשיך להתגרות במזלו - ובאויב האמריקני שצובר כוחות לא הרחק משם.

בשלט חוצות חדש שנתלה בכיכר אנקלאב בטהרן, נראית נושאת מטוסים אמריקנית, עליה מטוסים מופצצים ושובל דם הנגרר ממנה, תמונה המדמה את הדגל האמריקני ותקיפה איראנית על אברהם לינקולן שכבר נמצאת באזור.

על התמונה נראה הכיתוב בפרסית: "הזורע את הרוח יקצור סופה", ביטוי שאמור לשגר מסר אזהרה לאמריקאים לקראת התקיפה הצפויה.

אמש, פורסמו ברשתות החברתיות תמונות וסרטונים מנושאת מטוסים אמריקנית, שצולמו ככל הנראה באמצעות רחפן איראני.

יצוין כי אין המדובר בסרטון שצולם בימים האחרונים אלא בתיעוד ארכיוני ישן משנת 2021, תיעוד שהצליחו האיראנים ככל הנראה להשיג בזמן רגיעה.

לפי ההערכות, מטרת הפרסום הארכיוני היא ניסיון של איראן להעביר מסר לצבא ארה"ב כי הוא חשוף למתקפות נגד, במקרה שארה"ב אכן תחליט לתקוף.

מוקדם יותר דווח ב'ישראל היום' כי איחוד האמירויות הערביות, ירדן ובריטניה הודיעו לארה"ב כי יסייעו בידה לכל מתקפה שתבצע באיראן, לאחר דיווחי הזוועות שהחלו לזרום בסוף השבוע.

הסיוע של המדינות צפוי לכלול: יירוט טילים ומל"טים איראניים, שיתוף מודיעין וסיוע לוגיסטי.