כיכר השבת
התפתחות דרמטית

דיווח: הגנרל הבכיר ביותר בסין חשוד במסירת סודות גרעיניים לארה"ב

הגנרל הבכיר ביותר בצבא סין, ג’אנג יושיה, מואשם במסירת סודות גרעיניים לארה"ב | בנוסף הוא מואשם בקבלת שוחד עבור פעולות רשמיות, כולל קידום של קצין לתפקיד שר ההגנה | על פי הדיווחים, יושיה לא נראה בציבור מאז 20 בנובמבר (בעולם)

טראמפ מימין, נשיא סין ג'ינפינג משמאל (צילום: הבית הלבן)

הגנרל הבכיר ביותר בצבא סין, ג’אנג יושיה, נמצא תחת חקירה, כך הודיע משרד ההגנה הסיני מוקדם יותר היום. על פי דיווח של ה'וול סטריט ג'ורנל', יושיה מואשם במסירת סודות גרעיניים ל.

בנוסף הוא מואשם בקבלת שוחד עבור פעולות רשמיות, כולל קידום של קצין לשר הגנה, כך מסרו מקורות המעורים בתדרוך בדרג גבוה על ההאשמות. מקורות המעורים בפרטים אמרו לעיתון כי צאנג הואשם בקבלת סכומי עתק בתמורה לקידום רשמי במערכת הרכש של צבא סין.

לפי הדיווח, הרשויות בוחנות גם את פיקוחו של יושיה על סוכנות רבת עוצמה האחראית על מחקר, פיתוח ורכש של ציוד צבאי.

ג’אנג משמש סגן יושב ראש הוועדה הצבאית המרכזית – גוף הפיקוד העליון של סין – ונחשב במשך שנים לבעל ברית צבאי קרוב במיוחד של הנשיא שי ג’ינפינג.

לפי ההודעה הרשמית, שפורסמה מוקדם יותר, יושיה וכן ליו ג’נלי, ראש מטה מחלקת המטה המשולב של הוועדה, נחקרים בחשד ל"הפרות חמורות של המשמעת והחוק". על פי הדיווחים, יושיה לא נראה בציבור מאז 20 בנובמבר, אז נפגש במוסקבה עם שר ההגנה הרוסי.

דיפלומטים ואנליסטים ביטחוניים עוקבים מקרוב, בשל קרבתו של יושיה לשי והחשיבות של עבודת הוועדה הצבאית לפיקוד ולבניין הכוח של "צבא השחרור העממי" של סין. חוקרים מציינים כי הפעילות היומיומית של הצבא יכולה להימשך כסדרה, אך עצם הפגיעה ביושיה מעידה כי שי מגיב גם לביקורת פנימית שלפיה מאבק השחיתות היה סלקטיבי מדי, וכי ממונים קצינים מדרג שני למלא תפקידים שהתפנו, לעיתים באופן זמני.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר