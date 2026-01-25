הגנרל הבכיר ביותר בצבא סין, ג’אנג יושיה, נמצא תחת חקירה, כך הודיע משרד ההגנה הסיני מוקדם יותר היום. על פי דיווח של ה'וול סטריט ג'ורנל', יושיה מואשם במסירת סודות גרעיניים לארה"ב.

בנוסף הוא מואשם בקבלת שוחד עבור פעולות רשמיות, כולל קידום של קצין לשר הגנה, כך מסרו מקורות המעורים בתדרוך בדרג גבוה על ההאשמות. מקורות המעורים בפרטים אמרו לעיתון כי צאנג הואשם בקבלת סכומי עתק בתמורה לקידום רשמי במערכת הרכש של צבא סין.

לפי הדיווח, הרשויות בוחנות גם את פיקוחו של יושיה על סוכנות רבת עוצמה האחראית על מחקר, פיתוח ורכש של ציוד צבאי.

ג’אנג משמש סגן יושב ראש הוועדה הצבאית המרכזית – גוף הפיקוד העליון של סין – ונחשב במשך שנים לבעל ברית צבאי קרוב במיוחד של הנשיא שי ג’ינפינג.

לפי ההודעה הרשמית, שפורסמה מוקדם יותר, יושיה וכן ליו ג’נלי, ראש מטה מחלקת המטה המשולב של הוועדה, נחקרים בחשד ל"הפרות חמורות של המשמעת והחוק". על פי הדיווחים, יושיה לא נראה בציבור מאז 20 בנובמבר, אז נפגש במוסקבה עם שר ההגנה הרוסי.

דיפלומטים ואנליסטים ביטחוניים עוקבים מקרוב, בשל קרבתו של יושיה לשי והחשיבות של עבודת הוועדה הצבאית לפיקוד ולבניין הכוח של "צבא השחרור העממי" של סין. חוקרים מציינים כי הפעילות היומיומית של הצבא יכולה להימשך כסדרה, אך עצם הפגיעה ביושיה מעידה כי שי מגיב גם לביקורת פנימית שלפיה מאבק השחיתות היה סלקטיבי מדי, וכי ממונים קצינים מדרג שני למלא תפקידים שהתפנו, לעיתים באופן זמני.