אוניברסיטת אמורי בארצות הברית הודיעה כי פאטמה ארדשיר לריג'אני, בתו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, סיימה את תפקידה במוסד.

ההודעה נמסרה ביום שבת על ידי מכון הסרטן "ווינשיפ" שבו עבדה לריג'אני, בעקבות פנייה של כלי התקשורת "איראן אינטרנשיונל".

מטעם המכון נמסר כי "רופאה שהיא בתו של בכיר בממשלת איראן אינה מועסקת עוד באמורי". באוניברסיטה סירבו להרחיב על נסיבות סיום ההעסקה וציינו כי "מכיוון שמדובר בעניין של כוח אדם, אין ביכולתנו לספק מידע נוסף". עם זאת, הדגישו במוסד כי "העובדים נשכרים תוך ציות מלא לחוקי המדינה והחוקים הפדרליים ודרישות רלוונטיות אחרות".

המהלך מגיע על רקע לחץ פוליטי וציבורי כבד. בשבוע שעבר הטיל משרד האוצר של ארצות הברית עיצומים על אביה, עלי לריג'אני, בטענה כי היה מאדריכלי הדיכוי הקטלני של ההפגנות באיראן וקרא לכוחות הביטחון להשתמש בכוח נגד מפגינים.

בעקבות כך, פנה חבר הקונגרס באדי קרטר מג'ורג'יה להנהלת האוניברסיטה ולמועצה הרפואית של המדינה בדרישה לשלול את רישיונה הרפואי של הבת ולפטר את לריג'אני, ששימשה כפרופסור משנה במחלקה להמטולוגיה ואונקולוגיה רפואית.

במכתבו טען קרטר כי לריג'אני האב פעל נגד האינטרסים של ארצות הברית ובעלות בריתה. קרטר הוסיף כי "רופאים מופקדים על גישה אינטימית למטופלים, מידע אישי רגיש וקבלת החלטות רפואיות קריטיות", ולכן המשך העסקתה של בת לבכיר במשטר האיראני מהווה סיכון לביטחון הלאומי ולאמון המטופלים.

בימים האחרונים אף נערכה הפגנה של אזרחים ממוצא איראני מחוץ למכון שבו עבדה, בדרישה להרחיקה מהתפקיד נוכח מעשי אביה. נכון ליום שבת, עמוד הביוגרפיה המקצועי של לריג'אני, שעסק במחקר מנגנוני עמידות חיסונית בסרטן הריאה, הוסר מאתר האינטרנט של האוניברסיטה.