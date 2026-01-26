מטוס נוסעים פרטי התהפך על מסלול ההמראה בנמל התעופה הבינלאומי בבנגור שבמדינת מיין, והביא לסגירתו המיידית של השדה במהלך הלילה, כך על פי דיווחי רשות התעופה הפדרלית.

המטוס התרסק ביום ראשון בערב, בסביבות השעה 19:45, כשעל סיפונו שמונה בני אדם.

המטוס התרסק על הקרקע דקות ספורות לאחר ההמראה. ברשת הקשר נשמע פקח מכריז בצעקות: "כל התנועה בשטח הופסקה! כל התנועה בשטח הופסקה!", וזמן קצר לאחר מכן הוסיף פקח אחר כי מדובר ב"כלי טיס הפוך. יש לנו מטוס נוסעים הפוך".

על סיפון המטוס, מדגם בומברדייה צ'לנג'ר 650, שהו שלושה אנשי צוות וחמישה נוסעים. בשלב זה טרם נמסר מידע רשמי בנוגע למצב פציעתם של השמונה. המטוס רשום בבעלות חברה בערבון מוגבל הפועלת מיוסטון, טקסס.

ההתרסקות אירעה בעיצומה של סופת שלג משמעותית הפוקדת את אזור צפון-מזרח ארצות הברית. תנאי מזג האוויר בבנגור הוגדרו כקשים, עם טמפרטורות נמוכות מנקודת הקפיאה וראות לקויה מאוד בשל השלג.

הקלטות מרשת הקשר בנמל התעופה מלמדות כי דקות לפני התאונה שוחחו הטייסים והפקחים על תנאי הראות ועל הצורך בהסרת קרח מהמטוסים.

מעיריית בנגור ומהנהלת נמל התעופה נמסר כי הוקם מרכז מבצעי חירום וכי "מגיבים ראשונים עדיין נמצאים בזירה וצפויים לעבוד באתר באופן פעיל במשך מספר שעות נוספות לפני שמידע נוסף יהיה זמין". רשות התעופה הפדרלית והמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה פתחו בחקירה משותפת לבירור נסיבות התאונה.