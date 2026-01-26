כיכר השבת
לקראת פיצוץ?

"להתרחק 5 ק"מ מגבול איראן": האזהרה החריגה של בריטניה

משרד החוץ הבריטי פרסם עדכון אזהרה לאזרחיו לגבי נסיעה לכל מקום בתוך 5 ק"מ מגבולות עיראק עם איראן |ההודעה פורסמה על רקע המתיחות המתגברת באזור, כאשר נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן" הגיעה למזרח התיכון (בעולם)

מטוסי קרב מסוג F-15 מימין, נושאת המטוסים אברהם לינקולן משמאל (צילום: שאטרסטוק, נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

ברקע החשש מתקיפה אמריקאית ב, משרד החוץ הבריטי (FCDO) פרסם היום (שני) עדכון אזהרה לאזרחיו לגבי נסיעה לעבר המזרח התיכון, וקבע כי יש להימנע מכל נסיעה לכל מקום בתוך 5 ק"מ מגבולות עיראק עם איראן, סעודיה וכווית. זאת בנוסף לאזהרת המסע של משרד החוץ על איראן עצמה.

בהנחיות שפורסמו מצוין כי המלצה זו משקפת את המצב הביטחוני באזור, שבו ממשיכים להיות סיכונים משמעותיים עקב מתחים צבאיים, פעילות מול קהלים אזרחיים וסיכוני טרור, וכן בשל מגבלות על מעבר גבולות והסכנות הכרוכות בכך.

ההודעה פורסמה על רקע המתיחות המתגברת באזור, כאשר נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן" הגיעה היום (שני) למזרח התיכון, בתוספת למטוסי הקרב הרבים שכבר הועברו לאזור. על פי הדיווחים, נושאת המטוסים האמריקנית הגיעה לאזור יחד עם כמה משחתות, שכולן נמצאות תחת פיקוד מרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM).

לפי הדיווחים, המשחתות שהגיעו לאזור מצוידות בטילי שיוט טומהוק לטווח של 1,500 עד 2,500 ק"מ, טילים המאפשרים תקיפה של מטרות אסטרטגיות עמוק בתוך שטח איראן מאזורים ימיים מרוחקים.

כלי תקשורת איראניים ציטטו הערב בכיר במטה הכללי האיראני שאמר: "גדלה נוכחותן של נושאות המטוסים האמריקניות באזור". לדבריו, "נושאות מטוסים אמריקניות הן לא גורם מרתיע, אלא יהפכו למטרות".

בשבוע שעבר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הצהיר שלארה"ב יש "ארמדה" שעושה את דרכה לאיראן, אך הביע תקווה שהוא לא יצטרך להשתמש בה.

