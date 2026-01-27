הפרויקט תקוע: האם 'כיפת הזהב' של טראמפ הייתה גחמה מוגזמת?

משרד ההגנה האמריקני טרם החל במימוש תקציבי העתק שהוקצו למיזם ההגנה מפני טילים "כיפת הזהב", למרות שחלפה שנה מאז חתם הנשיא דונלד טראמפ על הצו להקמת המערכת, כך לפי דיווח שמתפרסם היום (שלישי) ב'רויטרס'.

התוכנית השאפתנית, שאמורה להגן על ארצות הברית באמצעות מגן טילים מקיף, נתקלת בקשיים טכניים ובמחלוקות פנימיות בנוגע לשימוש בטכנולוגיות חלל, מה שהוביל לכך שמרבית 25 מיליארד הדולרים שהוקצו בקיץ האחרון נותרו בקופה.

​עד כה, חיל החלל העניק מספר מצומצם בלבד של חוזים ראשוניים לבניית אבות טיפוס.

החוזים, שהוענקו לחברות נורת'רופ גרומן, לוקהיד מרטין ואנדוריל, עומדים על סכום של כ-120,000 דולר לכל אחד – סכום זעום ביחס להערכת הנשיא טראמפ כי עלות הפרויקט תגיע ל-175 מיליארד דולר.

גורמים רשמיים ציינו כי הכסף זמין, אך שחרורו תלוי בקבלת החלטות מפתח באשר למבנה המערכת.

​במוקד העיכובים עומד ויכוח על שילוב רכיבים מסווגים במסלול סביב כדור הארץ.

הארכיטקטורה המתוכננת כוללת חיישנים ולוויינים מתקדמים, אך גם מערכות נשק פוטנציאליות בחלל שמעוררות חשש מפני יצירת פסולת חלל ושינוי מדיניות העבר האמריקנית.

גורמים בתעשייה הביטחונית העריכו כי המחלוקות נוגעות לתקני תקשורת וליכולות נגד ללוויינים, נושאים שטרם הוכרעו על ידי מנהל התוכנית, הגנרל מייקל גוטליין.

​בפנטגון דוחים את הטענות על קיפאון ומסרו כי משרד "כיפת הזהב" עומד ביעדים שהוצבו לו.

"תוכנית היישום והטכנולוגיות הנלוות הן דינמיות, אך היסודות הבסיסיים של הארכיטקטורה נקבעו כעת", נמסר מטעם משרד ההגנה, שהדגיש כי פרטי התוכנית נותרו מסווגים.

מנגד, מומחים בתחום האבטחה מעריכים כי למרות לוח הזמנים האגרסיבי שקבע הנשיא להקמת המערכת עד 2028, חלקים משמעותיים מהפיתוח ימשיכו להתבצע גם לאחר תאריך זה.

​סוגיה נוספת המעיבה על התקדמות המיזם היא חוסר הבהירות סביב חלקה של גרינלנד בתוכנית. בעוד שהנשיא טראמפ הצהיר כי השליטה בשטח חיונית להצלחת מגן הטילים, גורמים בממשל הבהירו כי גרינלנד אינה מהווה חלק מהתכנון הנוכחי של המערכת.

לדבריהם, ההסכמים הקיימים עם דנמרק כבר מעניקים לצבא ארצות הברית את חופש הפעולה הנדרש באי, ללא קשר ליוזמה החדשה.

​המומחה טום קאראקו מהמרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים ציין בראיון לרויטרס כי השנה הראשונה הוקדשה בעיקר לבדיקות, כוח אדם ואישורים. "יש הרבה שניתן לעשות בשלוש השנים הקרובות מבחינת שילוב טוב יותר של מה שכבר יש לנו, אבל אין ספק שיהיו דברים שייושמו ויתפתחו אחרי 2028", דברי קאראקו.