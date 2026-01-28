נשיא צרפת עמנואל מקרון התייחס הערב (רביעי) לקבורתו של רן גווילי בישראל, לאחר שגופתו אותרה והושבה.

מקרון מסר כי "רן גווילי, האחרון מבין בני הערובה שגופתו נמצאה, נקבר בישראל", פתח נשיא צרפת.

"מחשבותיי עם משפחתו, יקיריו וכל עם ישראל שיכול כעת להתחיל לרפא את הפצע של ה-7 באוקטובר 2023 שנגרם על ידי הברבריות של חמאס", ציין מקרון.

"לעולם לא נשכח את זכרם של קורבנות היום הטרגי ההוא. יום זה מסמן את תחילתו של שלב חדש בתוכנית השלום לעזה, שמטרתה לאפשר לעם הפלסטיני הישראלי לחיות בביטחון מתמשך"

נשיא צרפת הדגיש כי "זה כולל, בפרט, את פירוק חמאס מנשקו. צרפת תמלא את מלוא חלקה, בשיתוף פעולה עם שותפותיה". הצהרת הנשיא הצרפתי מדגישה את הצורך המבצעי והמדיני בפירוק התשתיות הצבאיות של ארגון הטרור כחלק בלתי נפרד מביסוס היציבות באזור בתקופה הקרובה, הצהרה חשובה של נשיא שהיה עוין במיוחד לפעולה הישראלית בעזה.

יצוין כי צרפת הסירה הערב את התנגדותה להכללת משמרות המהפכה כארגון טרור באיחוד האירופי, מה שסולל למעשה את הדרך להעברת החוק בפרלמנט האירופי.