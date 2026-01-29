נשיא צרפת עמנואל מקרון העניק אמש (רביעי) את עיטור המסדר הלאומי של הצטיינות לעלי אכבר, המוכר בבירה הצרפתית כמוכר העיתונים האחרון הפועל ברחובותיה.

בטקס שנערך בארמון האליזה, הוענק לאכבר תואר אביר המסדר כהוקרה על שירותו הממושך והמסירות שהפגין בעבודתו לאורך למעלה מחמישה עשורים.

במהלך הטקס הגדיר הנשיא מקרון את אכבר כ"צרפתי שבין הצרפתים" וציין כי הוא מהווה חלק בלתי נפרד מהמרקם התרבותי של פריז. מקרון אמר כי אכבר הוא "המבטא של הרובע השישי והקול של העיתונות הצרפתית בימי ראשון בבוקר ובכל ימות השבוע". לדברי הנשיא, קולו של אכבר מהדהד במשך חמישים שנה בין מרפסות ושולחנות המסעדות ברובע סן ז'רמן.

אכבר, יליד פקיסטן, הגיע לפריז בשנת 1973 לאחר מסע מפרך שכלל מעבר במדינות רבות ובהן אפגניסטן, איראן וטורקיה. הנשיא מקרון התייחס בנאומו לעברו הקשה של אכבר וציין כי כילד נאלץ להתמודד עם עוני, אלימות ועבודת כפייה, ושאף להרוויח כסף כדי לסייע למשפחתו. בראשית דרכו בצרפת התגורר אכבר בתנאי דוחק וישן תחת גשרים, בעודו שולח את חסכונותיו להוריו ושבעת אחיו.

לאורך השנים הפך אכבר לדמות מוכרת עבור פוליטיקאים ואנשי רוח. בין לקוחותיו הקבועים היו הנשיא לשעבר פרנסואה מיטראן, וכן מקרון עצמו וראש הממשלה לשעבר אדואר פיליפ בתקופת לימודיהם. עורכת הדין מארי-לור קרייר תיארה את אכבר כ"מוסד" וטענה כי בלעדיו האזור שבו הוא פועל לא היה נראה אותו הדבר.

למרות המעמד המכובד, אכבר מצביע על שינוי משמעותי באופי המסחר בבירה ובירידה בביקוש לעיתונות מודפסת עקב המעבר לדיגיטל. הוא סיפר כי בעוד שבעבר היה מוכר כ-200 עיתונים ביום, כיום הוא מצליח למכור כ-20 עותקים בלבד של עיתון "לה מונד" במהלך יום עבודה בן שמונה שעות. לדבריו, הוא מנסה לשמר את האווירה של העבר באמצעות הומור ויחס אישי ללקוחות.

אכבר הבהיר כי העיטור מהווה עבורו נחמה על קשיי העבר, אך אין בכוונתו לחדול מעבודתו. בתגובה לשאלות על עתידו המקצועי, אמר אכבר כי מדובר עבורו באהבה ולא רק במקור פרנסה, והוסיף בנימה מבודחת כי "הפרישה תצטרך לחכות עד לבית הקברות".