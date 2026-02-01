נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (בין שבת לראשון, שעון ישראל) לרוחות המלחמה עם איראן ועל רקע צבירת הכוח הצבאי במזרח התיכון התבטא הנשיא כי הוא מקווה שיהיה ניתן להגיע לעסקה עם איראן.

בשיחה עם כתבי הבית הלבן, על המטוס הנשיאותי ה'אייר פורס וואן', התבטא הנשיא טראמפ: "אני מקווה שנוכל להגיע לעסקה עם איראן שתהיה מקובלת". לדבריו: "האיראנים מנהלים משא ומתן ברצינות. אם נוכל להגיע לעסקה שתכלול ויתור על נשק גרעיני זה יהיה טוב".

טראמפ נשאל על דברי שר החוץ של סעודיה כפי שצוטט בשיחות סגורות וטען כי ויתור על תקיפה יחזק את המשטר האיראני. טראמפ השיב: "יש אנשים שאומרים זאת, יש כאלה שלא. איראן מנהלת שיחות רציניות".

כזכור, ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן עלי לריג'אני הודיע אמש (מוצאי שבת) כי מתגבש בסיס לפתיחת משא ומתן בין איראן לארה"ב.

את הדברים אמר לריג׳אני, אחד מיועצי המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, ברקע התגברות הכוחות האמריקנים באזור והאיומים השבים ונשנים מצד טראמפ לתקיפה באיראן.

אתמול התרחשו סדרה של פיצוצים מסתוריים באיראן. לפי דיווחים, שישה בני אדם נהרגו ועוד כ-16 נפצעו בשני פיצוצים, שארעו בדרום מדינת הענק, בסמוך לגבול עם עיראק. בישראל מכחישים קשר.

פיצוץ אחד התרחש, כזכור, באזור נמל בנדר עבאס בדרום המדינה, שם נהרגה ילדה ונפצעו כ-14 נוספים. כעבור זמן קצר אירע פיצוץ נוסף בעיר אהוואז, ובו נהרגו חמישה בני אדם ונפצעו שניים. פיצוץ נוסף אירע בעיר קום.

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי לישראל אין קשר לפיצוצים. בנוסף מקור ביטחוני אמר היום לכאן חדשות כי "אנחנו עוקבים, זה לא שלנו ולא מאיתנו. אנחנו גם לא מכירים תקיפה אמריקנית, לא ברור מה המקור".

באיראן טוענים כי מקורם של הפיצוצים בבלוני גז שהתפוצצו. בנוסף באיראן מכחישים טענה שפורסמה ברשתות החברתיות ולפיה בפיצוץ בבנדר עבאס נהרג מפקד חיל הים של משמרות המהפכה.