סיכוי של 50% לסיום כהונת חמינאי: לפי נתוני פלטפורמת Polymarket, הערכות המהמרים מצביעות על עלייה באפשרות לשינוי שלטוני באיראן ועל סיכוי של כ-40% לתקיפה צבאית עד סוף החודש.

נתונים חדשים מפלטפורמת החיזוי Polymarket מראים כי המהמרים מעריכים ב-50% את הסיכוי לכך שעלי חמינאי יסיים את תפקידו עוד השנה כמנהיג העליון של איראן. הערכות מקבילות בפלטפורמה מעניקות לאפשרות זו סיכויים של 25% ו-14% במסלולי הימורים נוספים.

במישור הצבאי, קיימת סבירות של 41% לכך שארצות הברית או ישראל יבצעו תקיפה באיראן עד לתאריך 28 בפברואר. הסבירות לתקיפה כזו עד למחצית החודש, ב-15 בפברואר, עומדת על 25%. כאשר בוחנים תקיפה ישראלית בלבד, הסיכוי לביצועה עד סוף פברואר נאמד ב-29%.

30% מהמהרים מאמינים שאיראן תתקוף את ישראל עד ה-28 בפברואר.

בנוגע ליציבות המשטר, הנתונים מראים על סיכוי של 10% לנפילת המשטר האיראני כולו עד ל-31 במרץ. באשר לגורלו האישי של המנהיג העליון, קיימת סבירות של 7% שחמינאי יעזוב את איראן עד סוף חודש מרץ, וסיכוי של 3% בלבד שיעשה זאת עוד במהלך חודש פברואר.

בתוך כך, בשאלת היעד הבא לתקיפה אמריקאית, איראן מדורגת במקום השני עם 11%, בעוד שסומליה נחשבת ליעד הסביר ביותר עם 83% סיכוי. האפשרות שארה"ב לא תתקוף אף מדינה נוספת בתקופה הקרובה נחשבת לאפסית ועומדת על פחות מאחוז אחד.