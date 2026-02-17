לפחות שלושה בני אדם נהרגו בפיצוץ שהוביל לקריסת מבנה צבאי במחוז לנינגרד, רוסיה, בעוד כוחות חילוץ פועלים לאיתור נעדרים.

לפחות שלושה בני אדם נהרגו היום (שלישי) בפיצוץ עז שהתרחש במבנה של המשטרה הצבאית בעיירה סרטולובו, הסמוכה לסנט פטרסבורג שברוסיה. הפיצוץ גרם לקריסה חלקית של המבנה בן שלוש הקומות, הממוקם בשטח יחידה צבאית באזור. על פי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים, גופותיהם של שלושה הרוגים חולצו עד כה מהזירה, ואדם אחד לפחות נמחץ למוות תחת לוח בטון.

מושל מחוז לנינגרד, אלכסנדר דרוזדנקו, אישר את דבר קיום האירוע וציין כי הנחה את גופי הביטחון להעניק סיוע מיידי לכוחות הצבא במבצע פינוי ההריסות. "הוריתי לכוחות הביטחון לסייע לצבא בפינוי ההריסות ובחילוץ הנפגעים בקריסת מבנה המשטרה הצבאית בשטח היחידה הצבאית בסרטולובו", מסר המושל בהצהרה רשמית.

במקביל למאמצי החילוץ, עלה חשש כי ארבעה בני אדם נוספים לכודים תחת הריסות המבנה שקרס. הרשויות ברוסיה פתחו בחקירת נסיבות המקרה, אולם טרם נמסר מידע רשמי על הגורם לפיצוץ. בתיעודים מהזירה נראה נזק כבד לשתי קומות לפחות במבנה האפור. מאז תחילת הלחימה באוקראינה דווחו מקרים רבים של פיצוצים במתקני תשתית וצבא ברוסיה, אם כי לעיתים מדובר בתקלות טכניות או דליפות גז בבניינים ישנים.

החשד העיקרי כעת הוא לפיגוע ברקע המלחמה עם אוקראינה, אולם ייתכן גם כי התקרית נבעה מתאונה תמימה.