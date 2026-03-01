במשך עשרות שנים, המדע ניסה לפצח את תעלומת ההתקרחות, אך תמיד היה נראה שמשהו חסר. כעת, צוות חוקרים מיפן, בהובלת מכון המחקר Riken וחברת הסטארט-אפ OrganTech, מכריז על פריצת דרך דרמטית: זיהוי "תא שלישי" מסתורי, שהיה המפתח החסר לשיקום מלא של זקיקי השיער.

עד היום, ניסיונות לשחזר צמיחת שיער במעבדה התבססו על שני סוגי תאים בלבד. התוצאה הייתה מעודדת אך מוגבלת: השיער צמח לזמן קצר ואז נשר מבלי לצמוח מחדש. הגילוי החדש חושף תא המכונה ABM (Around-Bulge Mesenchyme), שנמצא סמוך לזקיק השערה. כאשר הוסיפו החוקרים את התא השלישי הזה למשוואה, קרה הנס: זקיקי השיער הצליחו לראשונה להשלים את מחזור החיים המלא שלהם – צמיחה, נשירה וצמיחה מחודשת – שוב ושוב, בדיוק כפי שקורה בטבע.

בניגוד לטיפולים הקיימים כיום בשוק, שבעיקר מאיטים את נשירת השיער הקיים, התגלית הזו מאפשרת לייצר זקיקים חדשים ובריאים. התא החדש פועל כמעין "מתג" המעורר את השערה לעבור משלב המנוחה לשלב הצמיחה המואצת.

הבשורה המבטיחה ביותר היא שהטיפול העתידי צפוי להתבסס על תאים שיילקחו מהמטופל עצמו, יגודלו במעבדה ויוחזרו לאזורים הדלילים בקרקפת. מכיוון שמדובר בתאים עצמיים, הסיכון לדחייה של הגוף הוא מינימלי.

לאחר שהניסויים בעכברים הוכתרו כהצלחה מסחררת, המדענים כבר מתכננים את הצעד הבא: ניסויים בבני אדם. ייתכן מאוד שהתא הקטן הזה הוא התשובה הגדולה שמיליוני אנשים ברחבי העולם חיכו לה.