כיכר השבת
החוליה החסרה

התקווה החדשה למתקרחים: האם נמצא ה"מרכיב הסודי" להצמחת שיער לצמיתות?

האם נמצאה סוף סוף 'החוליה החסרה' שתשים סוף להתקרחות? חוקרים מיפן חושפים תגלית מפתיעה שעשויה לשנות את פני הרפואה האסתטית לנצח (חדשות בעולם)

קרחת (צילום: שאטרסטוק)

במשך עשרות שנים, המדע ניסה לפצח את תעלומת ההתקרחות, אך תמיד היה נראה שמשהו חסר. כעת, צוות חוקרים מיפן, בהובלת מכון המחקר Riken וחברת הסטארט-אפ OrganTech, מכריז על פריצת דרך דרמטית: זיהוי "תא שלישי" מסתורי, שהיה המפתח החסר לשיקום מלא של זקיקי השיער.

עד היום, ניסיונות לשחזר צמיחת שיער במעבדה התבססו על שני סוגי תאים בלבד. התוצאה הייתה מעודדת אך מוגבלת: השיער צמח לזמן קצר ואז נשר מבלי לצמוח מחדש. הגילוי החדש חושף תא המכונה ABM (Around-Bulge Mesenchyme), שנמצא סמוך לזקיק השערה. כאשר הוסיפו החוקרים את התא השלישי הזה למשוואה, קרה הנס: זקיקי השיער הצליחו לראשונה להשלים את מחזור החיים המלא שלהם – צמיחה, נשירה וצמיחה מחודשת – שוב ושוב, בדיוק כפי שקורה בטבע.

בניגוד לטיפולים הקיימים כיום בשוק, שבעיקר מאיטים את נשירת השיער הקיים, התגלית הזו מאפשרת לייצר זקיקים חדשים ובריאים. התא החדש פועל כמעין "מתג" המעורר את השערה לעבור משלב המנוחה לשלב הצמיחה המואצת.

הבשורה המבטיחה ביותר היא שהטיפול העתידי צפוי להתבסס על תאים שיילקחו מהמטופל עצמו, יגודלו במעבדה ויוחזרו לאזורים הדלילים בקרקפת. מכיוון שמדובר בתאים עצמיים, הסיכון לדחייה של הגוף הוא מינימלי.

לאחר שהניסויים בעכברים הוכתרו כהצלחה מסחררת, המדענים כבר מתכננים את הצעד הבא: ניסויים בבני אדם. ייתכן מאוד שהתא הקטן הזה הוא התשובה הגדולה שמיליוני אנשים ברחבי העולם חיכו לה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר