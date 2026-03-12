משרד החוץ הבריטי שלח היום (חמישי) תזכורת אודות מהלך ישן של סנקציות נגד גורם במשמרות המהפכה.

המדובר באלי אקבר אנסארי, גורם בכיר איראני המקורב למשמרות המהפכה אשר רכש דירות יוקרה על שמו עבור המנהיג העליון.

העיתון הבריטי "הטלגרף" חשף כי המנהיג העליון החדש של איראן, עיאתוולה מוג'תבא ח'אמנאי, רכש שתי דירות בשווי כולל של 35 מיליון ליש"ט בלונדון. הדירות ממוקמות בשכונת קנזינגטון פאלאס גארדנס, בסמוך למבנה שגרירות ישראל. על פי הדיווח, השווי המוערך של שני הנכסים כיום מגיע לכ-50 מיליון ליש"ט.

חשיפת הנכסים מגיעה בסמוך לבחירתו של ח'אמנאי לתפקיד המנהיג העליון ביום ראשון האחרון, צעד שנתפס על ידי מומחים כמעבר רשמי של המשטר האיראני לדיקטטורה שושלתית. ד"ר תמר עילם גינדין ממרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה התייחסה למינוי ואמרה כי "זוהי מלכות. זה כמו ירושה מלכותית. זהו הסימן האולטימטיבי לדיקטטורה". לדבריה, המהלך עומד בסתירה לעקרונות עליהם הוקמה הרפובליקה האסלאמית לפני 45 שנים.

הרכישות בוצעו בין השנים 2014 ל-2016 עבור ח'אמנאי על ידי עלי אנסארי, בנקאי איראני המקושר למשמרות המהפכה. על פי סוכנות הידיעות בלומברג, אנסארי מילא תפקיד חיוני בהוצאתן לפועל של עסקאות הנדל"ן. כאמור, באוקטובר 2025 הטילה ממשלת בריטניה סנקציות על אנסארי, שכללו הקפאת נכסים ואיסור כניסה למדינה, בשל מעורבותו במימון פעילויות משמרות המהפכה.

בעת הטלת הסנקציות הצהיר המיניסטר הבריטי למזרח התיכון, האמיש פלקונר: "היום אנו מכריזים על סנקציות נגד הבנקאי ואיש העסקים האיראני המושחת, עלי עליאכבר אנסארי, על תפקידו בתמיכה פיננסית בפעילויות של משמרות המהפכה". פלקונר הוסיף כי "הגדרה זו שולחת מסר ברור – לא נסבול איומים מצד משמרות המהפכה ולא נהסס לנקוט בצעדים היעילים ביותר נגדם".

מנגד, רוג'ר גרסון, עורך דינו של אנסארי, הכחיש את הפרסומים ומסר כי "מר אנסארי, בתגובה לטענות המזיקות בתקשורת הבינלאומית, מכחיש בתוקף כל קשר פיננסי עם משמרות המהפכה של איראן או עם המנהיג העליון החדש".