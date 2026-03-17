מסקר דרמטי שפורסם היום (שלישי) בארה"ב, עולה תמיכה רחבה ומפתיעה במיוחד של הרפובליקנים במלחמת טראמפ באיראן.

באופן מפתיע, הסקר פורסם ברשת CNN, רשת חדשות שאינה חביבה על טראמפ בלשון המעטה, ונוטה שמאלה באופן ברור.

מהסקר עולה כי לא פחות מ-89% מהרפובליקנים תומכים במהלך הצבאי של הנשיא טראמפ באיראן, בניגוד גמור לתחזיות של הקיצונים ב-MAGA, דוגמת קרלסון וחבר מרעיו.

"תסתכלו על זה", קרא הכתב בהפתעה גלויה; "כמעט 90% תומכים במבצע הצבאי באיראן ורק 9 אחוזים מתנגדים לכך".

הכתב הסביר כי מדובר בתמיכה "רחבה באופן קיצוני בקרב הרפובליקנים, כאשר מזכיר המדינה מרקו רוביו היה אחד התומכים העיקריים".

הוא סיכם: "לי זה נראה כי רבים רואים את תמיכתו של רוביו במבצע, כולל הנשיא דונלד טראמפ".