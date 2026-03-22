כיכר השבת
עלה ביוקר

דיווח: טיל יירוט אמריקאי הביא להרס ופציעת עשרות אזרחים בבחריין

סוללת ההגנה האווירית פטריוט שמופעלת על ידי ארצות הברית ככל הנראה שיגרה טיל שפצע עשרות אזרחים והרס בתים בבחריין | מוקדם יותר טען פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מדובר היה ברחפן איראני (בעולם)

שיגור טיל מעל בחריין (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מחקר של אקדמאים שנבדק על ידי סוכנות הידיעות 'רויטרס' מצביע על כך שסוללת ההגנה האווירית פטריוט שמופעלת על ידי ככל הנראה שיגרה טיל שהיה מעורב בפיצוץ שפצע עשרות אזרחים והרס בתים בבחריין.

בפיצוץ שארע ב-9 במרץ נפגעו 32 בני אדם, כולל ילדים, וחלקם באורח חמור. באותו יום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ציין ברשת החברתית X כי רחפן איראני תקף שכונה מגורים בבחריין.

בחריין הודיעה מאוחר יותר כי טיל פטריוט היה מעורב בפיצוץ בשכונת מחזזה באי סיטרה, מול חופי הבירה מנאמה, שם נמצא גם מפעל נפט.

דובר ממשלת בחריין מסר כי הטיל הצליח ליירט את הרחפן האיראני באוויר והציל חיים. לדבריו, הנזק והפציעות שנגרמו לא היו כתוצאה מפגיעה ישירה של הטיל או הרחפן בקרקע.

בתגובה לשאלות שנשלחו לבית הלבן בנושא, בכיר אמר שארצות הברית "מכתיבה" את יכולתה של לירות או לייצר רחפנים וטילים, והוסיף כי הצבא האמריקאי "לעולם אינו מכוון לאזרחים". הבכיר לא ענה על שאלות ספציפיות בנוגע לפגיעה מטיל הפטריוט.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר