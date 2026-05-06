כיכר השבת
מאחורי המסך

לא רק טילים: צפון קוריאה השיקה סמארטפון עם יכולות מפתיעות

בזמן שהעולם עסוק בשיגורי טילים, פיונגיאנג חושפת את ה"ג'ינדאלה" מכשיר דגל מעוצב עם עדשות מרובות, שמבטיח קידמה טכנולוגית אבל מגיע עם "ריגול" מובנה בתוך המסך (חדשות בעולם)

הסמארטפון במרכז היריד הבינלאומי ה-24 של פיונגיאנג (צילום: מסך)

במרכז היריד הבינלאומי ה-24 של פיונגיאנג, שנפתח השבוע בהשתתפות מעל 290 חברות מרוסיה, סין ומדינות נוספות, נחשף הלהיט החדש של קוריאה הצפונית: הדגם האחרון של הסמארטפון "ג'ינדאלה" (Jindallae).

המכשיר, שמתהדר במראה מודרני הכולל מערך מצלמות עגול ומרשים עם עדשות מרובות, נועד להציג לעולם, ובעיקר לציבור המקומי, שגם תחת סנקציות כבדות, המדינה המבודדת מסוגלת לייצר טכנולוגיה עילית.

אולם, מתחת למעטפת המבריקה מסתתרת מציאות מורכבת. למרות השיווק ככלי תקשורת נוח, המכשיר חסום לחלוטין לאינטרנט העולמי ומתחבר אך ורק לאינטראנט (רשת פנימית) הממשלתי המפוקח. מומחי אבטחה ודיווחים זרים מצביעים על כך שהמכשירים מתוכנתים לבצע צילומי מסך תקופתיים שנשמרים בתיקיות נסתרות, מה שמאפשר לרשויות לעקוב מקרוב אחרי כל פעילות של המשתמשים.

למרות הגאווה הלאומית, אנליסטים מטילים ספק ביכולתה של קוריאה הצפונית לייצר רכיבים אלקטרוניים מתקדמים באופן עצמאי. ההערכות הן כי המכשירים מיוצרים בפועל על ידי חברות סיניות ועוברים "מיתוג מחדש" עבור השוק המקומי, זאת בשל הסנקציות של האו"ם האוסרות על ייבוא חומרה לסמארטפונים למדינה.

לצד ה-Jindallae, הוצגו מותגים נוספים המעידים על הגידול המהיר בשוק הסלולר המקומי, שמנה כ-6.35 מיליון מנויים נכון לסוף שנת 2022. ההתאוששות הכלכלית המסתמנת של המדינה, שמאפשרת את פריחת מוצרי הצריכה האלו, מיוחסת בין היתר לחימום היחסים עם רוסיה, הכולל שיתוף פעולה צבאי וטכנולוגי בתמורה לסיוע במלחמה באוקראינה.

צפון קוריאהטיליםקים ג'ונג אוןריגולסמארטפון

