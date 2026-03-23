מלחמת 2026 באיראן מתנהלת לא רק בשדה הקרב, אלא גם על גלי האתר בתדרים קצרים.

תחנת מספרים מסתורית המכונה V32, שהחלה את שידוריה כ-12 שעות בלבד לאחר מטחי הפתיחה של המלחמה, מסומנת כעת ככלי המרכזי של סוכנות הביון המרכזית לתקשורת עם סוכנים בתוך איראן, כך לפחות טוענים גורמים איראנים הקשורים למשטר.

התחנה, שמשדרת לדבריהם מבסיס צבאי אמריקני בגרמניה, מהווה ערוץ קשר חיוני במציאות של האפלת אינטרנט כבדה שהטיל המשטר בטהרן.

גורמים בקהילת המודיעין מעריכים כי המפעילה של התחנה היא סוכנות ה-CIA. למרות העידן הדיגיטלי, המודיעין האמריקני ממשיך להכשיר סוכנים בשימוש בתחנות מספרים ובצפני "דף חד-פעמי" כשיטה של מוצא אחרון בסביבות עבודה עוינות במיוחד. לפי הערכות אלו, תחנות מספרים הן למעשה עדיין חלק מתוכנית העבודה הממסדית של ה-CIA, במיוחד במדינות כמו איראן או קוריאה הצפונית, שם הפיקוח על רשתות התקשורת הדוק.

מיקומה של התחנה אותר באמצעות הצלבות נתונים וטריאנגולציה למתקן שידור בתוך בסיס צבא ארצות הברית בבובלינגן, דרומית-מערבית לשטוטגרט.

המבצע הטכני מנוהל ככל הנראה על ידי גדוד הקשר האסטרטגי ה-52 של הצבא האמריקני. למרות אופיו החשאי של המבצע, פעילות התחנה לוותה בשורה של תקלות טכניות המעידות על פריסה חפוזה, כך, שוב - לטענת האיראנים.

במהלך השידורים בחודש מרץ נשמעו בטעות צלילי מערכת של ווינדוס 10, וכן הוקלטו מילים בשפה האנגלית כמו "במיוחד" ו"באופן ספציפי" שנשתלו בטעות בתוך רצף המספרים בפרסית.

מבנה השידור קבוע ונועד להסוות את היקף המידע המועבר. בכל יום, בשעות 02:00 ו-18:00, משודרות שש הודעות באורך של 20 דקות כל אחת. כל הודעה נפתחת במילה הפרסית שמשמעותה "תשומת לב", ולאחריה מוקראים רצפים של חמש ספרות. השימוש בפורמט קבוע של אורך וזמן נועד למנוע מהצד שכנגד לנתח את דפוסי התעבורה ולדעת מתי מועברת פקודה מבצעית ומתי מדובר בשידור סרק.

המשטר האיראני, מצדו, אינו נותר אדיש ומנסה לחסום את השידורים באופן עקבי. "משבש הבועה" האיראני פועל על התדרים של V32 בניסיון להטביע את הקראת המספרים ברעש סטטי. בחלק מהמקרים התחנה האמריקנית נאלצה לשנות תדר כדי לחמוק מהחסימה.

בשורה התחתונה, העובדה שגורמים איראניים מציינים את מיקום השידור מגרמניה נתפס כאיום לתקיפה ישירה במקום, לאחר שהתברר כי הטילים הבליסטיים של המשטר מגיעים כמעט לכל נקודה באירופה.