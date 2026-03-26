מבצע ביפרים באיראן? דיווחים ראשוניים על קופסאות שימורים מתפוצצות בידי אנשי בסיג'

לפי דיווחים ברשתות החברתיות שלא קיבלו אימות רשמי או בכלי תקשורת מרכזיים, בעיר שיראז התחוללה ביממה האחרונה תופעה של קופסאות שימורים שהתפוצצו בידיהם של אנשי בסיג' | ויש גם סרטון (חדשות) 

לפחות חמישה הרוגים בפיצוץ שימורי טונה ממולכדים בעיירה כפרי, בעוד משמרות המהפכה מנחים את הלוחמים להתרחק ממוצרי המזון ומשעים את שרשרת האספקה, כך לפי דיווחים שלא קיבלו אימות בכלי תקשורת מערביים.

​מטעני חבלה התפוצצו בעת הפתיחה של מארזי מזון, כך עולה מדיווחים ראשוניים על אירוע ביטחוני חריג ב. בעיירה כפרי לבדה, יותר מחמישה אנשים, ככל הנראה אנשי בסיג', נהרגו ומספר בני אדם נפצעו כתוצאה מהפיצוצים הללו.

​לפי הדיווחים משמרות המהפכה הפסיקו לחלוטין את תהליך האספקה של שרשרת המזון הפנימית של הארגון בעקבות שרשרת האירועים. המהלך נועד ככל הנראה למנוע נפגעים נוספים עד לבירור מקור המארזים הממולכדים.

​בנוסף, הערוצים וסוכנויות הידיעות השייכים למשמרות המהפכה מפיצים הצהרות ואזהרות חוזרות ונשנות לכוחות המצביים, המורות שלא להתקרב או להשתמש בכל סוג של שימורי טונה.

האירוע שתועד עד כה רק ברשתות החברתיות מזכיר את דרך הפעולה של ישראל במבצע הביפרים מול חיזבאללה. כאמור, בשלב זה נותר להמתין לדיווחים רשמיים.

