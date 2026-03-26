חבר מושבעים קבע בשני משפטים בארצות הברית כי מטא וגוגל אחראיות לנזקים לילדים, מה שעשוי להוביל למאבק ערעורים שיכול לשנות את ההגנה המשפטית שמעניק החוק האמריקאי לחברות טכנולוגיה.

בקליפורניה קבע חבר מושבעים כי מטא וגוגל אחראיות לדיכאון של צעירה שטענה כי התמכרה לאינסטגרם וליוטיוב בגיל צעיר, והורה להן לשלם יחד כ-6 מיליון דולר פיצויים. במקרה נוסף בניו מקסיקו חויבה מטא לשלם 375 מיליון דולר לאחר שנקבע כי הטעתה משתמשים לגבי בטיחות מוצריה לצעירים ואפשרה ניצול של ילדים בפלטפורמות שלה.

פסקי הדין מערערים את ההגנה שמעניק סעיף 230 לחוק התקשורת משנת 1996, שמגן בדרך כלל על פלטפורמות מאחריות לתוכן של משתמשים. התובעים עקפו זאת בטענה שהנזק נגרם מהחלטות עיצוב של הפלטפורמות ולא מהתוכן עצמו.

מטא וגוגל דחו את הטענות וטענו כי פעלו להגן על צעירים. דובר מטא מסר כי "אנו חולקים בכבוד על פסקי הדין, ונערער". הוא הוסיף כי החברה מחויבת לסביבה בטוחה לצעירים. גוגל הודיעה כי בכוונתה לערער אך לא הגיבה מעבר לכך.

שמתם לב לכמות השיגורים היום? זה ההסבר לתופעה קובי אטינגר | 18:43

הערעורים צפויים להתמקד בסעיף 230 ולהשפיע גם מעבר לרשתות החברתיות. אלפי תביעות דומות מתנהלות נגד מטא, גוגל, סנאפצ'אט וטיקטוק, וחלקן רוכזו בפני שופט אחד בקליפורניה. מומחים מעריכים כי בתי המשפט נוטים לצמצם את ההגנה של החוק כאשר מדובר בהחלטות עיצוב של פלטפורמות.

הדיון עשוי להגיע לבתי משפט גבוהים ואף לבית המשפט העליון של ארצות הברית. השופט אריק גולדמן אמר כי "האינטרנט עומד למשפט, לא רק הרשתות החברתיות", והוסיף כי אם הטענות יתקבלו הן ישמשו גם בתיקים נוספים.