בונקר עצום מתחת לבית הלבן: הנשיא טראמפ חשף פרויקט שאפתני

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף אתמול (ראשון) כי הצבא בונה מתחם עצום מתחת לאולם נשפים מתוכנן בבית הלבן, אשר לדבריו יכלול זכוכית חסינת כדורים והגנות מפני כטב"מים, וימומן כולו מתרומות פרטיות.

לדבריו, הפרויקט נועד לאפשר אירוח של אירועים גדולים ומשלחות רשמיות, והוא ירחיב את הקיבולת של הבית הלבן, שלטענתו חדריו הקיימים קטנים מדי לאירועים משמעותיים. "הצבא בונה מתחם עצום מתחת לאולם הנשפים, וזה כבר בבנייה, ואנחנו מתקדמים היטב", התבטא הנשיא.

הוא ציין כי העבודות התת קרקעיות כבר החלו והן קשורות גם לאמצעי אבטחה רחבים יותר סביב האתר. לדבריו, לאולם הנשפים יש למעשה מטרה כפולה הקשורה למה שנבנה מתחתיו.

הוא הוסיף כי האולם עצמו יכלול שדרוגי אבטחה שונים, בהם חומרים מחוזקים והגנות מבניות שנועדו להתמודד עם איומים מודרניים.

"יש לנו זכוכית חסינת כדורים בכל מקום. יש לנו גגות ותקרות חסיני כטב"מים", אמר טראמפ, והוסיף: "לצערנו אנחנו חיים בעידן שבו זה דבר טוב".

רשת CNN דיווחה לאחרונה כי במסגרת עבודות ההריסה שעליהן הורה טראמפ כדי לבנות את אולם הנשפים, "פורק" גם הבונקר הגרעיני התת-קרקעי מתחת לאגף המזרחי בבית הלבן, אגף שנהרס לחלוטין בשיפוצים. גורם המעורה בפרטים אמר לרשת החדשות האמריקנית כי יש כוונה לבנות מחדש את הבונקר עם טכנולוגיות חדשניות ומודרניות יותר.