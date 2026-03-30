כמה כלי שיט הקשורים לסין נסוגו באופן פתאומי ממיצר הורמוז לאחר אזהרות מצד איראן, במהלך חריג שמעיד על מתיחות גם בין מדינות שנחשבו עד כה לידידותיות.

לפי דיווח ברשת 'פוקס ניוז', לפחות שלושה כלי שיט הקשורים לסין הסתובבו לאחור ביום שישי האחרון לאחר שניסו לחצות את המיצר, על רקע המשבר האזורי המתמשך.

שתי אוניות השייכות לחברת הספנות הממשלתית הסינית קוסקו שיפינג. לפי הודעה של משמרות המהפכה שצוטטה בכלי תקשורת המזוהה עמם, האוניות הפרו את הכללים האיראניים האוסרים תנועת כלי שיט אל וממדינות הנתפסות כתומכות בארצות הברית ובישראל, בהן איחוד האמירויות הערביות וסעודיה.

בהודעה נאמר כי “שלוש אוניות מכולה ממדינות שונות ניסו לנוע לעבר הנתיב המיועד לכלי שיט מורשים, אך נאלצו לשוב על עקבותיהן לאחר שהוזהרו על ידי חיל הים של משמרות המהפכה”. עוד נמסר כי “הפלגה של כל כלי שיט אל ומנמלי בעלות הברית והתומכות של האויבים הציוניים-אמריקניים, לכל יעד ומכל נתיב, אסורה”.

לא ברור לחלוטין מדוע נאסר על האוניות לעבור, אך לפי דיווחים הן עגנו מאז אמצע פברואר בנמלים במדינות הנחשבות עוינות בעיני איראן, כולל ג’בל עלי בדובאי, דמאם בסעודיה ונמל ח’ליפה באבו דאבי שבאיחוד האמירויות. אנליסטים ציינו כי ייתכן שלכלי השיט לא היו האישורים או המסמכים הנדרשים למעבר, ולכן לא ניתן היה להבטיח להם מעבר בטוח.

לפי דיווחים, האוניות אף שידרו במערכות הזיהוי שלהן מסרים המדגישים כי הן בבעלות סינית ומאוישות בצוות סיני, כניסיון להיתפס כידידותיות לאיראן, אך נראה כי הדבר לא הספיק בעיני הרשויות האיראניות בנקודת הבקרה.