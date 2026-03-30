"חבית נפט ב-200 דולר": טראמפ מוזהר מפני תרחיש אימים כלכלי

נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי פנה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבקשה לעצור את המלחמה באיראן והבהיר, כי החשש שמחיר הנפט יגיע ליותר מ‑200 דולר לחבית אינו מוגזם.

בכנס האנרגיה שהתקיים במצרים אמר הנשיא: "אני אומר לנשיא טראמפ: אף אחד לא יכול לעצור את המלחמה באזור שלנו במפרץ חוץ ממך".

בנוגע להשפעת המחסור בהיצע ועליית המחירים, ציין הנשיא את חששותם של אנליסטים לפיהם "מחיר חבית הנפט עשוי להגיע ליותר מ‑200 דולר".

מצרים, אשר קיבלה לאורך שנים סיוע צבאי מארצות הברית ותמיכה ממדינות המפרץ העשירות, גינתה את התקיפות האיראניות על מדינות ערב במפרץ וקידמה מאמצים דיפלומטיים למניעת מלחמה אזורית רחבה יותר.

במקביל, מזכ"ל מועצת שיתוף הפעולה במפרץ קרא לקהילה הבינלאומית להגן על נתיבי הים החיוניים, תוך גינוי סגירת מיצר הורמוז ותקיפות על תשתיות אנרגיה אזוריות.

בכנס, שנערך באופן וירטואלי, אמר המזכ"ל כי "האיום האיראני האכזרי על מתקני אנרגיה וסגירת מיצר הורמוז מהווים לא רק הפרה ברורה של החוק הבינלאומי אלא גם איום ישיר על האנרגיה העולמית".

המועצה, הכוללת את ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטר, כווית, עומאן ובחריין, נתונה למתקפות טילים וכטב"מים מצד איראן, וסגירת המיצר חסמה נתיב חיוני ששימש בעבר כ‑20% מהאספקה העולמית של נפט.