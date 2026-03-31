כיכר השבת
תאונה חריגה

נמל התעופה אשם? הרגעים הדרמטיים שלפני התנגשות קטלנית נחשפים

נחקרת האפשרות כי מחסור בכוח אדם בנמל התעופה לה גוארדיה בניו יורק הוא זה שהוביל להתנגשות קטלנית | בתקרית פגע מטוס של אייר קנדה במשאית כיבוי בשטח השדה, וכתוצאה מכך נהרגו שני הטייסים (בעולם)

רגעי ההתנגשות

מחסור בכוח אדם במגדל הפיקוח עומד במרכז חקירה, לאחר התנגשות קטלנית שאירעה בלילה שבין 22 ל־23 במרץ.

ההתנגשות התרחשה בנמל התעופה לה גוארדיה שבניו יורק סמוך לשעה 23:37, כאשר מטוס של אייר קנדה פגע במשאית כיבוי בשטח השדה, וכתוצאה מכך נהרגו שני הטייסים.

במסגרת החקירה עלה כי ייתכן שבאותו זמן בקר הטיסה שניהל את המסלולים הפעילים היה אחראי גם על תנועת הקרקע, למרות שלפי הנהלים המקומיים אסור לאחד בין התפקידים הללו לפני חצות, או לפני שחלפו 90 דקות מתחילת המשמרת.

ברשות הבטיחות לתחבורה ציינו כי יש מידע סותר לגבי חלוקת התפקידים בפועל בזמן האירוע, וכי לא ברור מי מילא את תפקיד בקר הקרקע. עם זאת, גורמים בתחום העריכו כי בפועל אותו בקר טיפל גם בתנועת המטוסים באוויר וגם בתנועת הקרקע, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם הנהלים.

עוד עולה כי באותו ערב נרשמה תנועה חריגה בנמל התעופה, עם כ־70 טיסות בין השעות 22:00 ל־23:37, נתון גבוה מהממוצע. למרות העומס, לפי הנהלים היה צורך להשאיר את התפקידים מופרדים לפחות עד חצות, מה שמחזק את החשד כי אכן בוצעה חריגה מהנחיות הבטיחות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

