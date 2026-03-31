שמו של חבר קונגרס דמוקרטי נקשר בריגול לסין - כך הוא הגיב

חבר הקונגרס הדמוקרטי אריק סוולוול מאיים לנקוט צעדים משפטיים נגד ה־FBI, לאחר דיווחים כי בלשכה שוקלים לפרסם מסמכים שעלולים לפגוע בו שבועות ספורים לפני הבחירות למושל קליפורניה.

עורכי דינו של סוולוול שלחו מכתב התראה לראש ה-FBI, קאש פאטל, ובו טענו כי פרסום חומרים הנוגעים לקשר שהיה לו לפני כעשור עם חשודה בריגול למען סין בשם כריסטין "פאנג פאנג" יהווה הפרה של חוקי פרטיות פדרליים.

לדבריהם, "הניסיון לפרסם את התיק הוא ניסיון שקוף להשחיר את פניו ולפגוע בקמפיין שלו למושל קליפורניה". הם הוסיפו כי "הפעולות הללו חושפות את ה־FBI לאחריות משפטית משמעותית".

פאטל שוקל לפרסם מסמכים הקשורים לחקירה שנגעה לקשר בין סוולוול לבין פאנג, שנחשדה בניסיון ליצור קשרים עם פוליטיקאים דמוקרטים בקליפורניה לצורכי ריגול. פאנג סייעה בגיוס תרומות לקמפיין הבחירה מחדש של סוולוול ב־2014 ואף הצליחה לשלב מתמחה בלשכתו. סוולוול ניתק עמה קשר בשנת 2015 לאחר שקיבל תדרוך מה־FBI על החשדות נגדה.

עורכי דינו של סוולוול טוענים כי פרסום החומרים עלול להפר מדיניות ארוכת שנים של משרד המשפטים, האוסרת על נקיטת צעדים פומביים נגד מועמדים פוליטיים בתקופה הסמוכה לבחירות.