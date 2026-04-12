​יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס לסבב השיחות האחרון וציין כי "לפני המשא ומתן הדגשתי שיש לנו את הרצון הטוב והכוונה הנדרשים, אך בשל חוויות שתי המלחמות הקודמות, אין לנו אמון בצד שמנגד". לדבריו, למרות הרצון שהופגן מצד טהראן, המשא ומתן לא הוביל לפריצת דרך בנושא האמון בין המדינות.

​במהלך הדיונים הציגו הנציגים האיראנים שורה ארוכה של הצעות, כאשר קאליבאף הבהיר כי "עמיתיי במשלחת האיראנית הציגו 168 יוזמות, אך בסופו של דבר הצד השני לא הצליח לזכות באמון המשלחת האיראנית בסבב שיחות זה". הוא הוסיף כי "ארצות הברית הבינה את ההיגיון ואת העקרונות שלנו, וכעת הגיע הזמן שהיא תחליט אם היא יכולה לזכות באמון שלנו או לא".

​קאליבאף הדגיש כי המאמץ המדיני נעשה במקביל לשימור היכולות המבצעיות, וכי "בכל מקרה, אנו רואים בדיפלומטיה סמכותית דרך נוספת לצד המאבק הצבאי למימוש זכויות העם האיראני, ולא נפסיק לרגע את המאמצים לביסוס הישגי 40 שנות ההגנה הלאומית של האיראנים". בדבריו הוא ביקש להעביר מסר של נחישות לצד הניסיונות להגיע להבנות.

​לסיכום דבריו, הביע יו"ר הפרלמנט הערכה לסיוע החוץ ולתמיכה מבית. הוא ציין כי הוא "גם אסיר תודה למאמציה של המדינה הידידותית והאחות פקיסטן על הקלת תהליך המשא ומתן הזה, ושולח ברכות לעם הפקיסטני". הוא סיים בהוקרה לעם האיראני ולמנהיג העליון על הליווי הצמוד של המשלחת לאורך המשא ומתן המתיש.

​קאליבאף חתם את הצהרתו באומרו כי "איראן היא גוף אחד עם 90 מיליון נפשות; אני מודה לכל העם האיראני הגיבור שתמך בבניו ברחובות בהמלצת המנהיג העליון, וליווה אותנו בברכותיו, ואני מודה לעמיתיי במשא ומתן האינטנסיבי הזה שנמשך 21 שעות. תחי איראן היקרה".