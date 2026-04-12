כיכר השבת
מרגישים בגובה

הפוסט המתנשא והחצוף של יו"ר הפרלמנט האיראני: "הם לא זכו באמון שלנו"

יו"ר הפרלמנט האיראני: "הצד השני לא הצליח לזכות באמון המשלחת" | במהלך סבב שיחות ממושך הציגה איראן 168 יוזמות חדשות אך טוענת כי חוסר האמון נותר בעינו

(צילום: משרד החוף הפקיסטני)

​יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס לסבב השיחות האחרון וציין כי "לפני המשא ומתן הדגשתי שיש לנו את הרצון הטוב והכוונה הנדרשים, אך בשל חוויות שתי המלחמות הקודמות, אין לנו אמון בצד שמנגד". לדבריו, למרות הרצון שהופגן מצד טהראן, המשא ומתן לא הוביל לפריצת דרך בנושא האמון בין המדינות.

​במהלך הדיונים הציגו הנציגים האיראנים שורה ארוכה של הצעות, כאשר קאליבאף הבהיר כי "עמיתיי במשלחת האיראנית הציגו 168 יוזמות, אך בסופו של דבר הצד השני לא הצליח לזכות באמון המשלחת האיראנית בסבב שיחות זה". הוא הוסיף כי "ארצות הברית הבינה את ההיגיון ואת העקרונות שלנו, וכעת הגיע הזמן שהיא תחליט אם היא יכולה לזכות באמון שלנו או לא".

​קאליבאף הדגיש כי המאמץ המדיני נעשה במקביל לשימור היכולות המבצעיות, וכי "בכל מקרה, אנו רואים בדיפלומטיה סמכותית דרך נוספת לצד המאבק הצבאי למימוש זכויות העם האיראני, ולא נפסיק לרגע את המאמצים לביסוס הישגי 40 שנות ההגנה הלאומית של האיראנים". בדבריו הוא ביקש להעביר מסר של נחישות לצד הניסיונות להגיע להבנות.

​לסיכום דבריו, הביע יו"ר הפרלמנט הערכה לסיוע החוץ ולתמיכה מבית. הוא ציין כי הוא "גם אסיר תודה למאמציה של המדינה הידידותית והאחות פקיסטן על הקלת תהליך המשא ומתן הזה, ושולח ברכות לעם הפקיסטני". הוא סיים בהוקרה לעם האיראני ולמנהיג העליון על הליווי הצמוד של המשלחת לאורך המשא ומתן המתיש.

​קאליבאף חתם את הצהרתו באומרו כי " היא גוף אחד עם 90 מיליון נפשות; אני מודה לכל העם האיראני הגיבור שתמך בבניו ברחובות בהמלצת המנהיג העליון, וליווה אותנו בברכותיו, ואני מודה לעמיתיי במשא ומתן האינטנסיבי הזה שנמשך 21 שעות. תחי איראן היקרה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר