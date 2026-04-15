​מסמכים צבאיים איראניים שדלפו חושפים כי מפקדי הצבא השתמשו בלוויין ריגול סיני כדי לנטר אתרים צבאיים מרכזיים של ארצות הברית במזרח התיכון, כך לפי דיווח הבוקר.

הדיווח, שהתפרסם ב"פייננשל טיימס", מצביע על קיום רשימות קואורדינטות עם חותמות זמן ותמונות לוויין ששימשו לניתוח מסלולי תקיפה.

​התמונות המדוברות צולמו במהלך חודש מרץ האחרון, בפרקי זמן שקדמו לתקיפות מל"טים וטילים על בסיסים אמריקאיים ומיד אחריהן.

בין היעדים שנוטרו היו בסיס חיל האוויר "מוואפק סאלטי" בירדן, שדה התעופה בארביל ומיקומים הסמוכים לבסיס הצי החמישי בבחריין.

​לפי הדיווח, "איראן רכשה בסתר לוויין ריגול סיני, מה שמעניק לרפובליקה האסלאמית יכולת חדשה לפגוע בבסיסים צבאיים אמריקאים ברחבי המזרח התיכון במהלך המלחמה האחרונה".

הלוויין, מדגם TEE-01B, נבנה על ידי חברה סינית ונרכש על ידי כוח האווירונאוטיקה של משמרות המהפכה בסוף שנת 2024.

​העסקה החשאית כללה גם מתן גישה לאנשי הקהילה המודיעינית של איראן לתחנות קרקע מסחריות המופעלות על ידי ספקית שירותי נתונים מבייג'ינג. רשת זו משתרעת על פני אסיה ואמריקה הלטינית, ואפשרה את העברת התצלומים המדויקים של בסיס חיל האוויר "הנסיך סולטן" בערב הסעודית באמצע חודש מרץ.

​באותה תקופה אישר נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כי כלי טיס אמריקאיים שהוצבו בבסיס הסעודי אכן נפגעו.

נכון לשעה זו, הבית הלבן, הפנטגון, ה-CIA ומשרד ההגנה בבייג'ינג נמנעו מלהגיב לפניית סוכנות הידיעות "רויטרס" בנושא.

נשיא ארה"ב איים רק לאחרונה על סין לבל תעז להתערב במלחמה לטובת איראן.