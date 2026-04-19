נלכד ברשת: חייל רוסי מפיל רחפן FPV מתקדם בעזרת רשת דייגים

תיעוד ויראלי חדש חושף רגע דרמטי שבו רחפן FPV מתקדם מנסה לחדור למבנה בטון רב-קומות כדי לתקוף חייל ששהה בתוכו | באופן מפתיע, המלחמה הטכנולוגית המודרנית נעצרה על ידי פתרון פשוט מהעבר: רשת דייגים שהפילה את האיום מהשמיים (חדשות בעולם)

חייל לוכד את הרחפן ברשת (צילום: רשתות חברתיות)

תיעוד מרתק משדה הקרב האינסופי של רוסיה ואוקראינה מציג רגע שהפך לוויראלי, בו נראה רחפן מסוג FPV כשהוא מתקרב לחלון בבניין בטון רב-קומות. בעוד הרחפן מנסה לבצע תקיפה ממוקדת נגד חייל רוסי הנמצא בתוך החדר, התפתח קרב יוצא דופן בין טכנולוגיה עילית לאמצעי פרימיטיבי ובסיסי.

בסרטון ניתן לראות כיצד החייל, במקום להסתמך על נשק חם או אמצעי שיבוש אלקטרוניים מורכבים, השתמש ברשת דייגים פשוטה כדי ללכוד ולהפיל את הרחפן. המקרה הזה הפך לאחת הדוגמאות הבולטות והמדוברות ביותר למושג "פתרונות של פעם לבעיות מודרניות".

השימוש ברשתות בתוך מבנים מוכיח כי למרות ההתקדמות המסיבית בטכנולוגיית הרחפנים בשדה הקרב, לעיתים דווקא האמצעים הפיזיים והפשוטים ביותר הם אלו שמספקים את המענה האפקטיבי ביותר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

