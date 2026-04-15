​התובעת הכללית של פואנט-א-פיטר, קרוליין קלבו, הודיעה כי שוטר מיחידת הגנדרמריה הועמד לדין והושם תחת פיקוח שיפוטי לאחר שירה למוות בבן 65 - שהיה חמוש בסכין.

למרות שהחשוד סירב להניח את נשקו והתעמת עם השוטרים, הוחלט להגיש נגד השוטר כתב אישום בגין "אלימות קטלנית על ידי אדם המחזיק בסמכות ציבורית".

​השוטר היורה, שהובא בפני שופט ביום שלישי, הושם תחת מגבלות הכוללות "איסור נשיאת נשק", כך נמסר בהודעה רשמית של הפרקליטות. ההחלטה להטיל מגבלות אלו על איש חוק שפעל מול אדם חמוש נחשבת לצעד חריג ומרחיק לכת, במיוחד לאור העובדה שהכוח ניסה להשתמש באמצעים לא קטלניים טרם הירי, ולמרות שהשוטרים היו נתונים על פניו בסכנת חיים.

​האירוע התרחש ביום ראשון בערב, כאשר סיור של שלושה שוטרים זיהה את החמוש ברחוב בקומונת לה מול. לפי דיווחי התביעה, האיש "סירב להניח את נשקו", ובתגובה השתמשו השוטרים בטייזר בטרם פתחו באש. לקורבן היו שני מקרים קודמים של התנגדות אלימה לשוטרים והוא "היה מאושפז במוסד פסיכיאטרי מספר פעמים לפי מקורביו".

​קולקטיב מקומי הנאבק באלימות משטרתית תקף את התנהלות הכוחות וטען כי מדובר ב"עימות נוסף עם נציגי המדינה הקולוניאלית הצרפתית שהסתיים בשימוש לא פרופורציונלי בנשק חם". חקירת המקרה נמשכת, כאשר נתיחת הגופה בוצעה ביום שלישי כחלק מאיסוף הראיות בתיק.