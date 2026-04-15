ברגע האחרון: מנהל בית ספר הסתער על יורה חמוש ומנע טבח המוני

אירוע דרמטי ביתר הסתיים בזכות תושייה יוצאת דופן של קירק מור, מנהל תיכון "פולס ואלי" שבאוקלהומה. התקרית התרחשה ביום שלישי בלובי בית הספר, כאשר ויקטור הוקינס, תלמיד לשעבר בן 20, נכנס למבנה חמוש בשני אקדחים חצי-אוטומטיים טעונים.

על פי מסמכי האישום, הוקינס כיוון תחילה את אחד מכלי הנשק לעבר תלמיד שישב במבואה, אך בנס הנשק סבל ממעצור. לאחר מכן, הוא ירה ירייה אחת באוויר. למשמע קול הירי, המנהל קירק מור לא היסס, הוא פרץ ממשרדו והסתער ישירות לעבר החמוש.

במהלך העימות הדרמטי, הוקינס ירה במור ופגע ברגלו. למרות הפציעה, המנהל מור המשיך להיאבק בחמוש, התגושש עמו ולא הרפה עד שהצליח לחטוף את הנשק מידיו ולהכניעו. כוחות המשטרה שהגיעו למקום עצרו את הוקינס, ודיווחו כי כל התלמידים בטוחים ולא נפגעו.

בחקירתו במשטרה, הודה הוקינס בכוונותיו המצמררות: הוא תכנן לרצוח תלמידים ואנשי סגל, ולאחר מכן לשלוח יד בנפשו. בזכות פעולתו המהירה והאמיצה של המנהל, נמנע מסע הרג מתוכנן.

המנהל קירק מור פונה לבית החולים ומצבו הוגדר יציב. מושל אוקלהומה, קווין סטיט, שיבח את פועלו ואמר: "המנהל מור פעל באומץ לב כדי להגן על חיי התלמידים. אנחנו מתפללים להחלמתו המהירה".

נגד היורה, ויקטור הוקינס, הוגש כתב אישום הכולל סעיף של ירי בכוונה לרצוח, שני סעיפים של כיוון נשק חם ועבירת נשק נוספת. הוא מוחזק כעת במעצר תחת ערבות של מיליון דולר. גורמי אכיפת החוק הדגישו כי לא קיים איום מתמשך על בית הספר והחקירה בנושא נמשכת.