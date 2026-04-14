חרדה בטורקיה: תלמיד בן 18 פתח במסע ירי קטלני בבית ספר | צפו

תלמיד לשעבר פתח באש בבית ספר תיכון בטורקיה, ופצע לפחות 16 בני אדם | "האיש נלכד בתוך המבנה בעקבות פעולת המשטרה ומת לאחר שירה בעצמו", אמר המושל לכתבים (בעולם)

בריחת התלמידים מהזירה

תלמיד לשעבר פתח באש בבית ספר תיכון בדרום מזרח טורקיה. הוא פצע לפחות 16 בני אדם לפני ששם קץ לחייו, כך מסר גורם רשמי.

היורה, בן 18, שהיה חמוש ברובה ציד, ירה באקראי בתוך בית ספר תיכון מקצועי בעיר סיברק שבמחוז שנליאורפה, ולאחר מכן הסתתר בתוך המבנה. בהמשך הוא התאבד באמצעות אותו רובה, כך אמר המושל חסן שילדאק.

מהירי נפצעו עשרה תלמידים, ארבעה מורים, עובד קפטריה ושוטר, לדברי שילדאק. מרבית הפצועים טופלו בעיר סיברק, אך חמישה מהם – מורים ותלמידים – הועברו לבית חולים בעיר הבירה של המחוז בשל מצבם החמור יותר, הוסיף המושל.

המניע למתקפה עדיין אינו ברור. אירועי ירי בבתי ספר נחשבים לנדירים בטורקיה.

מוקדם יותר דיווחו כלי תקשורת כי כלל התלמידים פונו מהמקום וכי כוחות מיוחדים של המשטרה הוזעקו לאחר שהיורה סירב להיכנע.

"האיש נלכד בתוך המבנה בעקבות פעולת המשטרה ומת לאחר שירה בעצמו", אמר שילדאק לכתבים, והוסיף כי תיפתח חקירה "מקיפה" לבירור נסיבות הירי.

בתיעוד וידאו מהזירה נראו עשרות תלמידים נמלטים מבית הספר לעבר השער ולרחוב.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

