סערה בלב מוסקבה: סטודנט השליך נעל על גופתו של לנין

ביום ה-8 באפריל 2026, בשעות אחר הצהריים, הגיע קונסטנטין בודונוב לנקרופוליס שליד חומת הקרמלין, שם ממוקם המאוזוליאום של לנין. במהלך ביקורו במקום, החל בודונוב לקלל בקול רם, לנופף בידיו ולהפריע לתנועת האזרחים במקום.

במאוזוליאום לנין מוצגת גופתו החנוטה של ולדימיר לנין בתוך סרקופג זכוכית. הגופה מוצגת שם מאז מותו ב־1924, באופן כמעט רציף (למעט תקופות קצרות לצורך שימור וטיפול). הגופה הוכנה בתהליך חניטה מיוחד שנועד לשמר אותה לטווח ארוך, והיא מוצגת לציבור כחלק מאתר זיכרון רשמי.

המקום פתוח לביקורים מסוימים, והמבקרים עוברים ליד הסרקופג בתור מסודר בלי לעצור.

בשיא האירוע, הסטודנט התנהג בצורה פרובוקטיבית, הנחית מספר מכות על סרקופג הזכוכית שבו מונחת גופתו החנוטה של ולדימיר איליץ' לנין, ואף השליך את נעל המוקסין שלו לעבר הסרקופג.

בודונוב לא נענה לקריאות המשטרה לחדול ממעשיו, ובזמן המעצר הפגין תוקפנות, ניסה להשתחרר ודחף את השוטרים. בבית המשפט הסביר הסטודנט כי פעל בדרך זו כיוון שאינו מסכים עם המדיניות הכלכלית והדתית של לנין. למרות שהודה כי היה מודע להשלכות מעשיו כשהשליך את הנעל, הוא סירב להודות באשמה.

בעקבות המעשה, בית המשפט המחוזי טברסקוי במוסקבה מצא את בודונוב אשם בעבירה של "חוליגניזם זוטר" הכולל אי-ציות לדרישות המשטרה. ב-13 באפריל 2026 נגזרו עליו עשרה ימי מעצר מינהלי. המאוזוליאום ידע בעבר תקריות נוספות, כולל מחאות של אמני מיצג שהשליכו "חפצים" על המבנה בשנת 2015.