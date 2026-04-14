טראמפ מסתער על מלוני: "איראן תפוצץ את איטליה בתוך שתי דקות"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התבטא בחריפות נגד ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני, בעלת בריתו המרכזית באיחוד האירופי, בעקבות ביקורתה על דבריו החריפים נגד האפיפיור לאו ה-14.

כזכור, מלוני הבהירה כי "דבריו של הנשיא טראמפ כלפי האב הקדוש בלתי מתקבלים על הדעת", והוסיפה כי "האפיפיור הוא ראש הכנסייה הקתולית, וזה נכון וטבעי שהוא יקרא לשלום ויגנה כל צורה של מלחמה".

טראמפ לא השאיר את הדברים על כנם, והשיב בחריפות יוצאת דופן. "היא זו שאינה מתקבלת על הדעת, כי לא אכפת לה אם לאיראן יהיה נשק גרעיני", מסר הנשיא האמריקאי. "איראן הייתה מפוצצת את איטליה בתוך שתי דקות אם הייתה יכולה".

הנשיא האמריקאי המשיך והאשים את ראש ממשלת איטליה בחוסר שיתוף פעולה בנושאים ביטחוניים מרכזיים. "היא לא רוצה לעזור לנו עם נאט"ו, ולא רוצה לעזור לנו להיפטר מהנשק הגרעיני", טען טראמפ. "היא מאוד שונה ממה שחשבתי".

טראמפ הוסיף והתייחס למדיניות ההגירה של איטליה, בטענה כי "היא כבר לא אותו אדם, ואיטליה לא תהיה אותה מדינה - ההגירה הורגת את איטליה ואת כל אירופה".

יצוין כי מלוני נחשבת לאחת מבעלות בריתו המרכזיות של טראמפ באירופה, וכמנהיגה ימנית שמרנית בעבר תמכה בעמדותיו.