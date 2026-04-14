כיכר השבת
שעות של סיוט

"אתם הסרטן של העולם": ערבייה-צרפתית תקפה קבוצת חרדים בנמל התעופה בפריז

קבוצת חסידי חב"ד הותקפו בנמל התעופה אורלי בפריז על ידי מהגרת מרוקאית-צרפתייה | "אתם חולדות, הסרטן של העולם", צעקה האישה לעבר הצעירים שהודיעו כי יגישו תלונה (חדשות)

אירוע אנטישמי חריג התרחש לאחרונה באולם הכבודה של נמל התעופה אורלי בפריז, כאשר נוסעת ערבייה שהגיעה בטיסה ממרקש החלה להטיח קללות קשות בנוסעים יהודים.

האישה זוהתה כסוניה חנפי, פעילה פרו-פלסטינית ממוצא צרפתי-מרוקאי.

​על פי עדויות שהצטברו מהמקום, מסע ההכפשות והעלבונות לא החל בנחיתה, אלא כבר בשלב העלייה למטוס במרוקו. הנוסעת פנתה לנוסעים היהודים בביטויים קיצוניים וקראה לעברם: "אתם הסרטן של העולם, אתם עוד תראו, חבורה של גזע מלוכלך".

​במהלך האירוע היא הוסיפה וכינתה את הנוסעים בכינויי גנאי כגון "עכברושים" ו"תיקנים".

העדויות מהשטח מתארות אלימות מילולית קשה שנמשכה לאורך זמן ועוררה סערה בקרב הנוכחים בטרמינל.

​בעקבות הדברים, מספר קורבנות שנחשפו למתקפה הודיעו כי בכוונתם להגיש תלונה רשמית במשטרה. במקביל, עלו קריאות מצד גורמים שונים לרשויות החוק בצרפת לפעול למעצרה המיידי של החשודה ולהעמידה לדין בגין דבריה.

