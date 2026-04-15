שני חשודים רעולי פנים לבושים בבגדים כהים השליכו שני בקבוקי תבערה ולבנה לעבר בית כנסת ברובע פינצ'לי שבצפון לונדון, כך לפי דיווחים בבריטניה.

האירוע התרחש בלילה שבין שלישי לרביעי, ובמשטרה המקומית מציינים כי הבקבוקים לא ניצתו. לא דווח על נפגעים או על נזק למבנה.

​היחידה למלחמה בטרור מעורבת בחקירת המקרה, שמטופל כפשע שנאה על רקע אנטישמי. חברת הפרלמנט שרה סקמן מסרה בתגובה כי "הניסיון המזעזע הזה לפגוע בבית כנסת מקומי מגיע לאחר סדרה של תקיפות מדאיגות על הקהילה היהודית בפינצ'לי ובגולדרס גרין".

​סקמן הוסיפה בדבריה כי "יהודים בריטים חייבים להיות חופשיים לנהל את חייהם ללא פחד - בין אם הם לוקחים את ילדיהם לגן ובין אם הם הולכים לבית הכנסת. אנחנו לא רוצים לחיות מאחורי חומות גבוהות מתמיד". דבריה נאמרו על רקע נתוני המשטרה המצביעים על עלייה בתקיפות נגד יהודים מאז אוקטובר 2023.

​ניצב לוק וויליאמס התייחס לחקירה וציין כי "אנו מודעים לדאגה המשמעותית שהתקרית הזו תגרום בקהילה, במיוחד בעקבות מתקפת ההצתה בגולדרס גרין בחודש שעבר". כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', באותו אירוע הוצתו ארבעה אמבולנסים של ארגון המתנדבים "הצלה" בעת שחנו סמוך לבית כנסת.

​בעקבות רצף האירועים ועליית רמת האיום, הממשלה הבריטית הודיעה לאחרונה על הקצאת כ-28 מיליון ליש"ט לטובת הגברת האבטחה בבתי כנסת, בבתי ספר ומרכזים קהילתיים יהודיים ברחבי המדינה.