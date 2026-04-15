כיכר השבת
המשטרה הוזעקה לזירה

איראן החשודה הראשונה: "רעולי פנים, לבושים שחורים" | שוב מתקפה בלונדון

רעולי פנים לבושים בבגדים כהים ביצעו היום מתקפה נגד בית כנסת בלונדון | מדובר במתקפה אחת מיני רבות שכוונו בימי המלחמה עם איראן כלפי בתי כנסת ומרכזים יהודיים באירופה, כולל שריפה ארבעה אמבולנסים של 'הצלה' בגולדרס גרין (חדשות)

בית הכנסת שהותקף (צילום: לפי סעיף 27א)

שני חשודים רעולי פנים לבושים בבגדים כהים השליכו שני בקבוקי תבערה ולבנה לעבר בית כנסת ברובע פינצ'לי שבצפון לונדון, כך לפי דיווחים בבריטניה.

האירוע התרחש בלילה שבין שלישי לרביעי, ובמשטרה המקומית מציינים כי הבקבוקים לא ניצתו. לא דווח על נפגעים או על נזק למבנה.

​היחידה למלחמה בטרור מעורבת בחקירת המקרה, שמטופל כפשע שנאה על רקע אנטישמי. חברת הפרלמנט שרה סקמן מסרה בתגובה כי "הניסיון המזעזע הזה לפגוע בבית כנסת מקומי מגיע לאחר סדרה של תקיפות מדאיגות על הקהילה היהודית בפינצ'לי ובגולדרס גרין".

​סקמן הוסיפה בדבריה כי "יהודים בריטים חייבים להיות חופשיים לנהל את חייהם ללא פחד - בין אם הם לוקחים את ילדיהם לגן ובין אם הם הולכים לבית הכנסת. אנחנו לא רוצים לחיות מאחורי חומות גבוהות מתמיד". דבריה נאמרו על רקע נתוני המשטרה המצביעים על עלייה בתקיפות נגד יהודים מאז אוקטובר 2023.

​ניצב לוק וויליאמס התייחס לחקירה וציין כי "אנו מודעים לדאגה המשמעותית שהתקרית הזו תגרום בקהילה, במיוחד בעקבות מתקפת ההצתה בגולדרס גרין בחודש שעבר". כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', באותו אירוע הוצתו ארבעה אמבולנסים של ארגון המתנדבים "הצלה" בעת שחנו סמוך לבית כנסת.

​בעקבות רצף האירועים ועליית רמת האיום, הממשלה הבריטית הודיעה לאחרונה על הקצאת כ-28 מיליון ליש"ט לטובת הגברת האבטחה בבתי כנסת, בבתי ספר ומרכזים קהילתיים יהודיים ברחבי המדינה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר