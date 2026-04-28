קול תומאס אלן הופיע בבית המשפט בוושינגטון כשהוא לבוש סרבל כחול עם תג שם, ענה בשקט לשופט ולא הודה בניסיון ההתנקשות בנשיא.

לפי האישום, אלן חצה מספר מדינות חמוש ברובה ציד, אקדח וסכינים במטרה לפגוע בנשיא במהלך ארוחת ערב חגיגית.

​קול תומאס אלן, תושב קליפורניה בן 31 בעל תואר שני, נראה רגוע במהלך הדיון שנערך ביום שני בבירה. הוא ענה כמעט על כל שאלות השופט בתמציתיות ובנימוס, במילים "כן, כבוד השופט" או "לא, כבוד השופט".

​במהלך הדיון נחשף כי אלן תכנן את מעשיו מראש, כאשר עזב את ביתו בטורנס כבר ב-21 באפריל ונסע ברכבת לשיקגו ומשם לוושינגטון. בתצהיר שהוגש נחשף אימייל ששלח למשפחתו לפני התקיפה, ובו כתב כי "פקידי הממשל הם מטרות, המסודרות מהדרגה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר".

​התובעים טוענים כי אלן ניסה לפרוץ דרך נקודת ביקורת ביטחונית במלון הילטון במהלך ארוחת הערב של איגוד הכתבים, בעוד הנשיא ובכירים נוספים שהו במקום. "קצין שירות חשאי אחד נורה בחזהו, אך לבש אפוד בליסטי שעבד", אמר התובע הכללי בפועל, טוד בלאנש.

​לדברי בלאנש, "הקצין הגיבור הזה שנפגע ירה חמש פעמים לעבר אלן, שלא נורה אלא נפל ארצה ונעצר מיד". אלן, שנשא עמו אקדח חצי אוטומטי, רובה ציד ושלושה סכינים, מואשם גם בהובלת נשק בין מדינות וירי במסגרת פשע אלים.

​החשוד, שאינו משתף פעולה עם החוקרים, נשלח למעצר וצפוי להופיע שוב בפני שופט ביום חמישי הקרוב. אם יורשע בניסיון ההתנקשות, הוא צפוי לעונש של מאסר עולם, בעוד סעיפי הנשק נושאים עונש של עד עשר שנות מאסר.

יצוין כי בשלב זה, לא ברור אם פציעתו של הסוכן נובעת מפגיעת ירי של קול אלן, או מירי דו"צ שהשתבש. החקירה בעיצומה.