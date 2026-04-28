כיכר השבת
טראמפ מתקפל?

דיווח מטריד: ארצות הברית בוחנת אפשרות להכריז על ניצחון חד צדדי

סוכנויות מודיעין אמריקניות בוחנות כיצד תגיב איראן אם הנשיא טראמפ יכריז על ניצחון חד-צדדי במלחמה | המטרה היא להבין מה יהיו ההשלכות של נסיגה אפשרית מהסכסוך, דבר שחלק מהפקידים והיועצים של הנשיא האמריקני חוששים שעלול להוביל להפסד רפובליקני בבחירות האמצע של השנה (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

מתקפלת? סוכנויות מודיעין אמריקניות בוחנות כיצד תגיב אם הנשיא יכריז על ניצחון חד-צדדי במלחמה. כך דיווחה הערב (שלישי) סוכנות הידיעות רויטרס, שמתבססת על שני פקידים אמריקנים וגורם הבקיא בעניין.

על פי הדיווח, המטרה היא להבין מה יהיו ההשלכות של נסיגה אפשרית מהסכסוך, דבר שחלק מהפקידים והיועצים של הנשיא האמריקני חוששים שעלול להוביל להפסד רפובליקני בבחירות האמצע של השנה.

לפני שעה קלה כתב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי קנצלר גרמניה פרידריך מרץ "חושב שזה בסדר שלאיראן יהיה נשק גרעיני". טראמפ הוסיף בחשבונו ברשת החברתית Truth Social כי מרץ "לא יודע על מה הוא מדבר! אם לאיראן היה נשק גרעיני, כל העולם היה מוחזק כבן ערובה. אני עושה משהו עם איראן, ממש עכשיו, שאומות אחרות, או נשיאים, היו צריכים לעשות מזמן. לא פלא שמצבה של גרמניה כל כך גרוע, הן מבחינה כלכלית והן מבחינות אחרות!".

אחר הצהריים כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social כי "איראן הודיעה שהיא בקריסה", ושמשטר האייתוללות ביקש שארה"ב "תיפתח את מצר הורמוז בהקדם האפשרי, בזמן שהם מנסים להסדיר את מצב ההנהגה שלהם".

ארצות הבריתאיראןדונלד טראמפ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר