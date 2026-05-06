אחרי הודעת ההתקפלות הלילית התמוהה של הנשיא טראמפ על סיום פרויקט החירות, נראה כי איראן מנצלת את המומנטום להקשחת עמדות.

שר החוץ האיראני הבהיר בסין כי ארצו לא תתפשר על פחות מהסכם הוגן, בזמן שבוושינגטון הכריזו על השהיית ליווי הספינות במפרץ.

​איראן תסכים אך ורק ל"הסכם הוגן ומקיף" במסגרת המשא ומתן עם ארצות הברית לסיום המלחמה במזרח התיכון.

מאחורי המילים "הסכם מקיף", כוונת איראן להסכם שיפשיר לחלוטין את הנכסים ויסיר את הסנקציות החונקות את כלכלתה של איראן.

כך הצהיר היום (רביעי) שר החוץ האיראני, עבאס אראקצ'י, במהלך ביקור רשמי בבייג'ינג. הדברים נאמרו לאחר פגישתו עם שר החוץ הסיני, וואנג יי, ופורסמו בכלי התקשורת באיראן.

​עראקצ'י הדגיש כי בטהרן נחושים להבטיח את האינטרסים של המדינה בתהליך המדיני. לדבריו, "נעשה את המיטב כדי להגן על זכויותינו ועל האינטרסים הלגיטימיים שלנו במשא ומתן. אנו מקבלים רק הסכם הוגן ומקיף". השר האיראני נמנע מהתייחסות ישירה להצעת ארצות הברית להשהות את הליווי הצבאי לכלי שיט במצר הורמוז.

​במקביל להצהרות האיראניות, הנשיא דונלד טראמפ הביע אופטימיות יתרה באשר לסיכויי השגת ההסכם. ברשתות החברתיות כתב טראמפ כי "התקדמות גדולה נעשתה לקראת הסכם מלא וסופי עם נציגי איראן".

טראמפ אף הוסיף כי למרות הרטוריקה הפומבית, המשטר בטהרן מעוניין כעת בשלום לאחר שהיכולות הצבאיות שלו נפגעו משמעותית.

​כצעד בונה אמון, הודיע הנשיא האמריקאי על עצירה זמנית של "מבצע חירות", במסגרתו מלווים כוחות אמריקאיים ספינות מסחר דרך מצר הורמוז. "הסכמנו הדדית כי בעוד שהמצור יישאר בתוקף מלא, 'מבצע חירות' יושהה לתקופה קצרה כדי לראות אם ניתן יהיה לגבש ולחתום על ההסכם", ציין טראמפ.