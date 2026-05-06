כיכר השבת
הפחד מהוירוס הקטלני

הדרמה נמשכת: מנהיג האיים הקנריים של ספרד מסרב לקבל את אוניית המוות

למרות הכרזת ממשלת ספרד, מנהיג האיים הקנריים הודיע כי הוא מסרב בתוקף לאפשר לספינת התענוגות לעגון במקום | עד כה, שלושה בני אדם מתו כתוצאה מהווירוס הקטלני שהתפשט בקרב הנוסעים (חדשות)

ספינת התענוגות הנגועה (צילום: שאטרסטוק)

נשיא האיים הקנריים, פרננדו קלאביג'ו, הודיע היום (רביעי) כי הוא מתנגד נחרצות לתוכניתה של ממשלת ספרד לאפשר לספינה "הונדיוס" לעגון בנמלי האיים. הודעת הסירוב מגיעה על רקע התפרצות של נגיף ההנטה בקרב הנוסעים, שהובילה עד כה למותם של שלושה בני אדם על הסיפון.

​"אני לא יכול לאפשר לסירה להיכנס" הבהיר קלאביג'ו בהתייחסו לספינה שהפליגה מארגנטינה בראשית חודש אפריל.

במקביל להתנגדות המקומית לעגינה, פונו ביום רביעי האחרון שלושה נוסעים שנדבקו בנגיף מהאונייה אל הולנד לצורך קבלת טיפול רפואי דחוף, כאשר שניים מהם מוגדרים במצב עם תסמינים חריפים.

​ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס גברהייסוס, אישר את פרטי הפינוי וציין כי הארגון פועל בשיתוף פעולה עם מפעיל הספינה והממשלות הנוגעות בדבר. גברהייסוס הוסיף כי "ארגון הבריאות העולמי מודה לכל המעורבים. בשלב זה, הסיכון הכולל לבריאות הציבור נותר נמוך" וכי התיאום נמשך מול בריטניה, ספרד וכף ורדה.

​בתוך כך, הרשויות בשוויץ דיווחו על גבר שאושפז בבידוד בבית החולים האוניברסיטאי בציריך לאחר שחזר משהות על הספינה. בבדיקות שנערכו לו נמצא כי נדבק בזן ה"אנדים" של הנגיף. משרד הבריאות המקומי מסר כי למרות שמדובר בזן שבו תועדו מקרי הדבקה בין בני אדם, הסיכון להתפשטות בציבור הרחב נמוך מאוד.

