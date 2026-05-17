טראמפ מאיים: "השעון של איראן מתקתק - כדאי להם לזוז מהר"

הזמן של איראן הולך ואוזל - זה המסר שמנסה הנשיא טראמפ להעביר היום (ראשון) לאיראן.

אחרי השיחה עם ראש הממשלה נתניהו וביקורו בסין שלא הביא לשינוי מול בעלת בריתה - איראן, נשיא ארה"ב מבהיר לאחרונה כי הקו האדום הולך ומתקרב.

בפוסט שפרסם אחר הצהריים כתב הנשיא טראמפ:

"עבור איראן, השעון מתקתק. עדיף להם לזוז מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום", איים נשיא ארה"ב.

למרות שהנשיא טראמפ השתמש רבות לאחרונה בשפת האיומים כלפי טהרן, כאלו שלא הובילו לשינוי כל שהוא בעמדה האיראנית - אך גם לא לתקיפה אמריקנית, בימים האחרונים גוברת ההערכה כי מבחינת הנשיא - כלו כל הקיצין.

קיימת הערכה רווחת כי הנשיא טראמפ אינו מעוניין בשלב זה להכנס לעימות צבאי ארוך מול איראן, בפרט לאור בחירות האמצע המתקרבות, ובכל זאת נראה כי טהרן לא הותירה לו ברירה אחרת מלבד תקיפה.

בשלב זה, שני קלפים חזקים נותרו בידי האיראנים - השליטה במצור הורמוז והאורניום המועשר שביקשו ארה"ב וישראל להוציא מידיה של מדינת הטרור השיעית.

בעוד ארה"ב דורשת העברה מוחלטת של האורניום למדינה שלישית ופתיחה ללא תנאי של מצרי הורמוז, איראן מאמינה כי תוכל להמשיך ולהחזיק לפחות בחלק מהאורניום, ודורשת דמי מעבר עתידיים במצרים כפיצוי על הנזק שחוללו ישראל וארה"ב במהלך המלחמה.

כעת, נראה כי הצדדים אינם קרובים להסכמות על אף אחד מהנושאים הקריטיים, מה שפורץ את הדרך ככל הנראה לעימות צבאי נוסף, בשעה שארה"ב מכינה את כוחותיה הקרקעיים להשתלטות הן על הורמוז והן על האורניום המועשר.