הסנאטור האמריקני ומקורבו של הנשיא טראמפ, לינדזי גראהם, התייחס בריאיון מיוחד לרשת חדשות אמריקנית למאמצים הבין-לאומיים לבלימת תוכנית הגרעין של איראן.

במהלך הדברים הבהיר הסנאטור כי מדובר ביעד עליון שמצדיק מבחינתו גם מחירים פוליטיים כבדים ביותר.

​בתגובה לשאלת המראיינת האם עצירת הגרעין האיראני שווה את הפסד הבחירות המתקרבות, השיב גראהם כי "שווה לי לאבד את העבודה שלי אם הייתי צריך לוותר על עבודתי כדי להבטיח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, הייתי עושה זאת".

לדבריו, המשימה החשובה ביותר שניתנה לו בתפקידו היא להגן על העם האמריקני.

​הסנאטור הרפובליקני תקף בחריפות את הממשלים הקודמים בארצות הברית ואמר כי "אובמה וביידן היו בדיחות בכל הנוגע לבלימת איראן". לעומת זאת, גראהם הביע תמיכה מלאה במדיניות הנוכחית וציין כי "טראמפ עושה משהו שאנשים היו צריכים לעשות מזמן".

​בסיום דבריו הדגיש גראהם את ההשלכות החיוביות של הצבת גבולות ברורים לטהרן על היציבות האזורית והעולמית. הסנאטור הסביר כי "מחירי הדלק ירדרו כשתשימו את איראן במקום" ואף הוסיף כי "שלום בין ערב הסעודית לישראל יתאפשר כאשר תעמידו את איראן במקום".