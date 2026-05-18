רשתות דיגיטליות שפתחו תומכי מיזם הקריפטו של דונלד טראמפ שימשו להעברת מיליארדי דולרים עבור בורסת הקריפטו הגדולה באיראן, כך עולה מדיווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

מנתונים רשמיים עולה כי כספים של גופים איראניים, ביניהם כאלו המצויים תחת סנקציות, עברו במערכות אלו ללא ידיעת משפחת טראמפ.

לפי הדיווח, ​בורסת הקריפטו האיראנית הגדולה ביותר, נוביטקס, העבירה לפחות 2.3 מיליארד דולר מאז שנת 2023 באמצעות שתי רשתות רישום דיגיטליות פופולריות, טרון ו-BNB Chain.

רשתות אלו הוקמו ומופעלות על ידי מיליארדרי הקריפטו ג'סטין סאן וצ'אנגפנג ז'או. השניים הם מהתומכים המרכזיים במיזם המטבעות הדיגיטליים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומשפחתו, וורלד ליברטי פייננשל.

​תנועת הכספים האיראנית נמשכה ברשתות הללו גם במהלך העימותים הצבאיים והמדיניים של ארצות הברית וישראל מול איראן.

לפי הדיווחים, בבורסת נוביטקס משתמשים בין היתר הבנק המרכזי של איראן ומשמרות המהפכה, אשר שניהם נמצאים תחת חרם כלכלי כבד של מדינות המערב. מומחים מציינים כי הגופים האיראניים משתמשים ברשתות אלו כדי להסתיר את עקבות הכספים ולעקוף את העיצומים הבינלאומיים.

​הנשיא לשעבר של מחלקת אכיפת האינטרנט ברשות ניירות הערך האמריקאית, ג'ון ריד סטארק, הגדיר את המצב כניגוד עניינים חריף וציין כי "הגופים המבצעים מימון קריפטו דרך פלטפורמות אלה הם בדיוק אלה שהנשיא מנסה להביס במלחמה".

עם זאת, בכתבה מובהר כי אין כל עדות לכך שמשפחת טראמפ או אנשי המיזם שלה היו מודעים לפעילות הכלכלית האיראנית ברשתות הציבוריות הללו.

​הממשל האמריקאי וחברות הקריפטו דוחים לחלוטין את הטענות לקשר כלשהו. דוברת הבית הלבן, אנה קלי, מסרה בתגובה כי "הניסיונות המוזרים של רויטרס לקשר את הנשיא טראמפ למערכת הבנקאות של איראן הם מגוחכים לחלוטין".

מחברת וורלד ליברטי נמסר כי לחברה אין קשר לנוביטקס והיא פועלת לפי החוק, וכי "וורלד ליברטי אינה הבעלים, מפעילה או שולטת ב-Tron בשום צורה, ואין לה סמכות על עסקאות שבוצעו בה".

​רשתות הקריפטו עצמן טוענות כי מדובר במערכות טכנולוגיות פתוחות שאין להן שליטה מלאה על זהות המשתמשים בהן. דוברת BNB Chain, אנה ניקוארה, הסבירה כי "BNB Chain היא בלוקצ'יין ציבורי ופתוח ללא צורך באישור, המתוחזק על ידי קהילה עולמית עצמאית של מאמתים. היא אינה בורסה, אינה חברה, ואינה בינאנס".

במקביל, חברת תת'ר, המנפיקה מטבעות דיגיטליים, אישרה כי חסמה בעבר ארנקים דיגיטליים הקשורים לנוביטקס בעקבות דרישה של מדינת ישראל.

​הקשרים העסקיים בין מקימי הרשתות למשפחת טראמפ התחזקו במהלך שנת 2025, כאשר המיליארדר ג'סטין סאן השקיע עשרות מיליוני דולרים במיזם של משפחת טראמפ, ובורסת בינאנס תמכה במטבע הדיגיטלי שלהם.

באוקטובר 2025 אף העניק הנשיא טראמפ חנינה נשיאותית למייסד בינאנס, צ'אנגפנג ז'או, שהוא בעל המניות היחיד הרשום בחברה המחזיקה ברשת BNB Chain. לאחרונה היחסים בין סאן למיזם של משפחת טראמפ עלו על שרטון, והצדדים מנהלים תביעות משפטיות הדדיות.