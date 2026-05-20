תעלומה בהורמוז: שתי מכליות עמוסות בנפט הצליחו לעבור את המצור

שתי מכליות נפט סיניות ענק, "יואן גואי יאנג" ו"אושן לילי", יצאו ממיצר הורמוז דרך נתיב המעבר האיראני כשהן נושאות כארבעה מיליון חביות נפט גולמי עיראקי, כך עולה מנתוני ספנות שפורסמו בסוכנות הידיעות רויטרס. מדובר בסימן חיובי משמעותי להקלה במצור, לאחר חודשים שבהם נחסמו מאות מכליות בנתיב הסחר העולמי.

יציאת המכליות התרחשה במקביל להצהרות מצד הממשל בארצות הברית על התקדמות בשיחות המדיניות. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הכריז כי המלחמה צפויה להסתים "מהר מאוד", וחשף כי החליט להשהות תקיפה מתוכננת בעקבות הצעה חדשה שהתקבלה מהנהגת איראן. לפי דברי טראמפ, "הייתי במרחק שעה מקבלת ההחלטה לצאת היום".

סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, הביע אף הוא אופטימיות זהירה בנוגע למגעים הדיפלומטיים ואמר כי "אנחנו במקום די טוב כאן". עם זאת, ואנס ציין כי המשא ומתן מורכב בשל חילוקי דעות פנימיים בטהראן, והוסיף כי "זה לא לגמרי ברור לפעמים מהי עמדת המשא ומתן של הצוות". לדבריו, מטרת המדיניות היא למנוע מרוץ חימוש גרעיני אזורי.

באיראן מייחסים את השהיית הפעולות האמריקניות לעוצמה הצבאית של המדינה. ראש ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, טען כי טראמפ נסוג מתוכניתו לאחר שהבין כי כל מהלך צבאי ייתקל בתגובה נחרצת. בתוך כך, הדיווחים באיראן מראים כי דרישותיהם כוללות נסיגה של הכוחות האמריקניים, פיצויים כספיים וביטול מוחלט של הסנקציות והמצור הימי.

בעקבות הסימנים המעודדים באזור המפרץ, נרשמה תנודתיות בשוקי האנרגיה הבינלאומיים ומחיר חבית נפט מסוג ברנט ירד במהלך המסחר לרמה של 110.16 דולר.