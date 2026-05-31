כיכר השבת
היכונו לחגיגות: טראמפ יפתח את אירועי ה-250 שנה לאמריקה - וכבר יש בלגן

ארה"ב תחגוג בקרוב 250 שנה להיווסדה בחגיגות ענק ומופעי ראווה שידגישו את העוצמה האמריקנית | חגיגות העצמאות יחלו בקרוב בנאום אישי של הנשיא טראמפ, אמנים רבים הודיעו כי הם מבטלים את השתתפותם (בעולם) 

נשיא יפתח באופן אישי את אירועי היובל המאתיים וחמישים של המדינה במול הלאומי בוושינגטון. הודעת המארגנים הגיעה בעקבות משבר חריף בהפקת האירוע, לאחר שורה של מוזיקאים בולטים שהיו אמורים להופיע בטקס הפתיחה והודיעו על ביטול השתתפותם. האמנים הפורשים נימקו את הצעד בחשש הכבד שלהם מפני זיקה פוליטית ישירה לנשיא.

המוזיקאים טענו כי המארגנים הציגו בפניהם מצג שווא לפיו מדובר באירוע לאומי שאינו קשור למאבקים מפלגתיים. הביטולים ההמוניים עוררו סימני שאלה קשים בסביבת המארגנים לגבי היכולת להוציא לפועל את מתכונת המופעים המקורית של חגיגות העצמאות.

סולן להקת פויזן, ברט מייקלס, הסביר את פרישתו וכתב כי "למרבה הצער, מה שהוצג בפנינו כחגיגה של המדינה שלנו התפתח למשהו הרבה יותר מפלגתי ממה שהסכמתי להיות חלק ממנו". גם זמרת הקאנטרי מרטינה מקברייד תקפה את ההפקה והצהירה כי "הוצגה בפני הזדמנות להופיע באירוע בלתי מפלגתי, אך זה התברר כמטעה". המארגנים מצדם סירבו להגיב רשמית לסיבות הביטול של האמנים.

הנשיא טראמפ הגיב בזלזול לגל הפרישות וכתב ברשת החברתית כי "העובדה היא שאני, לפי רבים, האטרקציה מספר אחת בכל מקום בעולם". טראמפ הוסיף כי "אני מבין שאמנים מקבלים פיק ברכיים בנוגע להופעה שלהם, אז אני חושב להביא את האיש שיש האומרים שהוא הנשיא הגדול בהיסטוריה, דונלד ג'יי טראמפ, לתפוס את מקומם". הנשיא אף טען כי הוא משיג "קהל גדול בהרבה מאשר אלביס בשיאו" ו"עושה זאת ללא גיטרה".

האירוע המדובר, "יריד המדינה האמריקאי הגדול", מתוכנן להימשך 16 ימים, בין 25 ביוני ל-10 ביולי 2026, וצפוי לכלול ביתנים, מתקני שעשועים ותערוכות. הגוף המארח, "פרידום 250", הוא שותפות ציבורית-פרטית שהוקמה על ידי הבית הלבן בשיתוף סוכנויות פדרליות להובלת חגיגות העצמאות. לפי יועצת הארגון, דניאל אלברז, טראמפ יפתח את החגיגות בנאום רשמי בטקס שיתקיים ב-24 ביוני.

