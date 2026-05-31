נשיא דונלד טראמפ מעורר סערה פנימית במפלגה הרפובליקנית בעקבות שאלות חוזרות ונשנות שהוא מפנה לעבר עוזריו בשבועות האחרונים, בנוגע ליכולתו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס להוביל את התנועה הפוליטית בעתיד, כך עולה מדיווח שהתפרסם אמש (שבת) ב'ניו יורק טיימס.

לפי הדיווח המבוסס על שיחות עם יותר מתריסר מקורות המעורבים בנעשה בבית הלבן, טראמפ נוהג לתהות בקול רם האם לוואנס יש את מה שנדרש כדי להגיע עד הסוף, ואף מוסיף כי אינו בטוח בכך. "מי שיקבל את זה הולך להיות מאוד חשוב. ואם אתה מקבל את האדם הלא נכון: אסון", אמר הנשיא בראיון שהעניק לאחרונה.

הספקות הללו מגבירים את המתח בצמרת הממשל ומזינים את התחרות הגוברת על הנהגת המפלגה לקראת שנת 2028, כאשר שמו של מזכיר המדינה מרקו רוביו עולה כחלופה מועדפת על ידי חלק מהגורמים.

טראמפ נוהג לבצע משאלי עם קטנים בין אורחיו ושואל אותם מי עדיף מבין השניים, תוך שהוא מדגיש כי ואנס מעולם לא ניצח בבחירות קשות ללא תמיכתו הפוליטית הישירה. רוביו, המשמש גם כיועץ לביטחון לאומי, מבלה זמן רב יותר במחיצת הנשיא בטיסות רשמיות ובסופי שבוע, דבר שמחזק את מעמדו הציבורי.

ואנס ניצב בפני ביקורת פוליטית נוקבת מצד מחוקקים ובכירים משני צדי המתרס, המאשימים אותו בכישלונות מהדהדים ובשינוי עמדותיו המקוריות. חבר בית הנבחרים של אינדיאנה, אד קלר, מתח ביקורת חריפה על מעורבותו של סגן הנשיא בניסיון הכושל לשנות את מפת מחוזות הבחירה במדינה ואמר כי "הוא חזר בידיים ריקות מאינדיאנה באותו אופן שבו חזר בידיים ריקות מהונגריה".

מושל קנטקי, אנדי בשיר, תקף גם הוא את ואנס ואמר כי "לג'יי די ואנס אין עצם אמיתית אחת בגופו. שבוע שעבר הוא מונה לצאר לענייני הונאה, והשבוע הוא מגן על קרן חסויה חדשה של 1.7 מיליארד דולר עבור ממשל טראמפ כדי לתת לבעלי בריתם".

מנגד, בסביבתו הקרובה של הנשיא ובכירי קמפיין הבחירות מנסים להדוף את הטענות על קרע ומדגישים את נאמנותו המוחלטת של סגן הנשיא ואת תמיכת הבסיס הפוליטי בו.

מנהל התקשורת בבית הלבן, סטיבן צ'ונג, מסר בתגובה רשמית כי "סגן הנשיא ואנס עשה עבודה יוצאת דופן בסיוע ליישום אג'נדת אמריקה תחילה של הנשיא. לא היה סגן נשיא בהיסטוריה שקיבל סמכויות רבות יותר, וזה משקף את האמון הרב והקשר בין השניים".

בנו של הנשיא, דונלד טראמפ ג'וניור, גיבה גם הוא את סגן הנשיא ומסר כי "אבי תמיד מזכיר שג'יי די הוא פראי ומחסל את החדשות המזויפות, כמו הנרטיב המומצא של הסיפור הזה".