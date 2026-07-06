ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין היום (שני) פעם נוספת לרשת 'פוקס ניוז' לאחר ראיון נוסף שהעניק אמש.

בראיון מקיף ל'פוקס וחברים' התייחס נתניהו למצב הפנימי באיראן ואמר כ-80 אחוזים מתוכם שונאים את המשטר הנוכחי ומייחלים לראותו נעלם מן העולם.

עם זאת, ציין נתניהו כי קיים מיעוט התומך בשלטון המבצע פשעים נגד העם האיראני. "איראן היא אומה של כ-90 מיליון בני אדם, כ-80 אחוזים מהם שונאים את המשטר הזה והיו רוצים לראות אותו נעלם", אמר ראש הממשלה.

הוא הוסיף כי המיעוט השולט חטף את האנשים המוכשרים שחיים במדינה, אשר נלחמים עבור החופש שלהם. "אלו פנים של המיעוט שחטף את האנשים המוכשרים האלה, העם האיראני, האנשים שנלחמים למען החופש, נטבחו ברחובות למען החופש".

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נתניהו הדגיש כי לו הייתה ניתנת לעם האיראני הזדמנות אמיתית, המשטר היה קורס. "אם היו נותנים לעם האיראני הזדמנות, הם היו זורקים את הפושעים האלה החוצה", קבע.

ראש הממשלה התייחס גם לסכנה הגרעינית הנשקפת מהמשטר האיראני. לדבריו, איראן אינה ידידה של ארצות הברית ויש למנוע ממנה השגת נשק גרעיני או אמצעים להעברתו ליעדים שונים בעולם. בכך רמז נתניהו נגד המהלך של טראמפ שמבקש "שלום" בינו לבין משטר הטרור.

"הם לא חברים של אמריקה, ואנחנו לא צריכים לתת להם נשק גרעיני או את האמצעים להעביר אותם גם אלינו, אבל גם אליכם. זה מאוד מאוד מסוכן", אמר נתניהו והגדיר זאת כמאבק בין חופש לפנאטיות.

"צריך לשמוע את הסיסמאות שלהם ברחובות כעת", אמר נתניהו. "צריך להרוג את טראמפ, כמובן גם אותי אבל גם את נשיא ארה"ב".

הוא ציין כי המדינות באזור מבינות שהכוח החיובי לביטחון אינו טמון באיראן, אלא במדינות המתייצבות נגדה. "הכוח החיובי לטוב עבור ביטחון ושגשוג במזרח התיכון אינו עם איראן. אלו המדינות שעומדות נגד איראן, וזו ארצות הברית וישראל".

נתניהו הסביר כי חיילי ישראל נלחמו כדי לקצץ את האיום הגרעיני והבליסטי של איראן. הוא הדגיש כי ישראל אינה תוקפת מדינות ללא סיבה מוצדקת, אלא פועלת רק בתגובה לאיום ישיר.

"אתה לא תתקוף אומה אחת שלא תוקפת אותך, אם אתה לא תחת איום, אם אתה לא מאיים על ישראל, לא תהיה לך בעיה עם ישראל", אמר. הוא הוסיף כי המשטר האיראני שורד רק בזכות דיכוי אלים.

לדברי נתניהו, המשטר נשען על מאות אלפי בריונים שרוצחים את עמם. "מדוע הממשלה הזו עדיין עומדת? כי יש לה כמה מאות אלפי בריונים שהורגים, רוצחים... הם רצחו ופצעו מעל 40,000 מאזרחיהם".

הוא השווה את השיטות הללו לפעולות של חיזבאללה בלבנון וחמאס בעזה, אשר משתמשים בטרור נגד הציבור שלהם. המשטר מנהל ציר טרור מבוסס על עריצות, אמר נתניהו.

"יש להם ציר טרור המבוסס על עריצות וטרור, ואלו שנלחמים בו הם ישראל וארצות הברית", סיכם. לסיום הודה נתניהו לארה"ב ובירך אותה לרגל יום העצמאות ה-250 שלה.

נתניהו התייחס בראיון לפגישה הצפויה עם טראמפ ואמר כי עדיין לא נקבע תאריך אך אישר כי נקבע ביניהם להיפגש לאחר פסגת נאט"ו באנקרה.

ראש הממשלה התייחס גם למשטר בטורקיה, למרות היחסים הקרובים של טראמפ עם מנהיגה ארדואן. "טורקיה היא מדינה נהדרת - אך היא נשלטת בידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל", הבהיר נתניהו. "הוא מחזיק בכיבוש של מחצית מקפריסין, שהיא מדינה חברה בנאט"ו. בנוסף הוא מאיים על יוון, שגם היא חברה בנאט"ו, וכן מדבר בגלוי על כיבוש ירושלים". יצוין כי השבוע צפויה פגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן.

ראש הממשלה גם הביע התנגדות לאספקת מטוסי F35 ומנועי מטוסים לטורקיה על ידי ארה"ב. "אני לא חושב שצריך לספק להם מטוסי F-35, או אפילו את המנועים למטוסי הקרב שלהם", אמר נתניהו.

לסיום, איחל ראש הממשלה את איחוליו לרגל 250 שנה לארה"ב. "אני מצדיע לאמריקה ביום הולדתה ה-250", חתם נתניהו את דבריו בנושא, תוך שהוא מציין כי ארצות הברית היא כוח חיובי ומשמעותי לשמירה על הדמוקרטיה והחופש בעולם.